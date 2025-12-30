Connect with us

I migliori dischi e i migliori concerti del 2025 secondo la redazione di ROCKON

I migliori album ed i migliori concerti del 2025 secondo i nostri redattori e fotografi. Leggi e scopri le nostre selezioni.

Published

Articolo di Serena Lotti

Diciamoci la verità: se siete sopravvissuti all’ennesimo algoritmo di Spotify che cercava di rifilarvi un remix italo dance tunz tunz di un super classicone melodico, o una discovery weekly che vi ha devastato di noia o peggio ancora una playlist reggaeton/trap meritate di leggere la classifica di fine anno di chi la musica la fotografa e la racconta. Siamo tornati dall’ennesimo concerto strappamutanda con le usuali occhiaie d’ordinanza mentre i nostri fotografi hanno finalmente smesso di spintonarsi nel pit per mettere nero su bianco un’ottima mappa per farvi approcciare al meglio questo 2026 guardando al meraviglioso caos dell’anno 2025 che si sta per concludere.

Quest’anno la keyword è Anarchia con Criterio. Non una playlist bensì un inventario di resilienza. Abbiamo selezionato una carrellata di follia dall’onestissimo senso, dal post-punk dei Bdrmm alla ricercatezza di Guitarricadelafuente, con I Cani che si scontrano con le visioni paradisiache dei Jadu Heart e il risorgimento sonoro di Mille. È un anno di cui c’è tanto da dire, come dimostrano le confessioni notturne di Tom Smith, la freschezza sfacciata di Sam Fender o la delicatezza soul di Olivia Dean. Se cercate coerenza, avete sbagliato webzine. Noi di Rockon passiamo dal fango dei festival con i Wolf Alice e le Wet Leg alla penombra di un salotto d’altri tempi dove Andrea Laszlo De Simone e Brunori Sas dettano nuove regole al cantautorato raffinato. I Pulp tornano a ricordarci perché Jarvis Cocker è ancora l’uomo più figo del pop inglese (Liam fattene una ragione), mentre i Big Thief con la loro infinita ricerca sonora e la poesia cruda di Micah P. Hinson ci trascinano in territori dove il folk diventa un’esperienza mistica e a tratti dolorosa.

I nostri fotografi giurano che il 2026 avrà le magliette bagnate dei Turnstile e lo stile etereo degli Sleep Token, mentre il ritorno dei grandi ha fatto tremare i palchi: dai Franz Ferdinand agli Suede, passando per le icone che non hanno bisogno di presentazioni. Immaginate Lady Gaga che divide il backstage con i Cure, mentre Lana del Rey sfuma il blush a Taylor Swift e a Rosalía. C’è spazio per le urla di Florence and The Machine, per il rock muscolare di Bon Jovi e per le provocazioni di Yungblud e Damiano David, fino ad arrivare al pop de nojartri di Annalisa o al teatro di Marianne Mirage. È un mix allucinante dove persino il metal dei Deftones e l’oscurità dei House of Protection trovano un senso accanto alla sacralità di Anna Von Hausswolff e alle trame pianistiche di Federico Albanese. Ma non abbiamo finito, c’è anche una miniguida del K-pop.

Le linee guida della nostra redazione per questo wrapped di fine anno sono chiare: se un brano non vi ha fatto sentire contemporaneamente vivi e morti, non è stato abbastanza 2025. Abbiamo voluto mescolare il lusso e l’etereo con il fango di periferia, lo sporco con il l’etereo, il tamarro con la raffinatezza perché la musica che abbiamo amato nel 2025 quest’anno non ha accettato etichette. Inclusiva? Assolutamente si.

Ma siccome la musica è bella da ascoltare, vuoi mettere da vivere sotto palco? Abbiamo mappato così anche i migliori concerti dell’anno, perché se un disco ti può cambiare la vita, un live può cambiarti la pelle. Tuttavia, sentiamo di aver già spoilerato troppo; preferiamo lasciare un velo di vaghezza su queste experience.

Nel frattempo pump up the volume fino a quando i vicini non iniziano a randellare contro il muro, e poi alzatelo ancora un po’. Se non finite l’anno con le ginocchia molli e il cuore a bomba, non avrete davvero ascoltato nulla.

DAVIDE MERLI – FOTOGRAFO

MIGLIORI DISCHI
Davide Merli

MIGLIORI DISCHI

Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine
Brandy Carlile – Returning To Myself
Thrice – Horizon/West
Sombr – I Barely Know Her
Deftones – Private Music

MIGLIORI CONCERTI

Deftones – Carroponte Milanoleggi l’articolo qui
The Smashing Pumpkins – Parco Della Musica Milanoleggi l’articolo qui
Blood Incantation – Santeria Toscana 31 Milanoleggi l’articolo qui

ANDREA RIPAMONTI – FOTOGRAFO

MIGLIORI DISCHI

MIGLIORI DISCHI

Sleep Token – Even In Arcadia
Yungblud – Idols
Deftones – Private Music
Turnstile – Never Enough
House Of Protection – Outrun You All

MIGLIORI CONCERTI

Nine Inch Nails – Graspop Metal Meeting Belgio – leggi l’articolo qui
Yungblud – ChorusLife Arena Bergamoleggi l’articolo qui
Limp Bizkit – Unipol Arena Bologna – leggi l’articolo qui

STEFANIA CLERICI – EDITOR

MIGLIORI DISCHI

MIGLIORI DISCHI

Rosalía – Lux
Marianne Mirage – Teatro
Lady Gaga – Mayhem
Taylor Swift – The Life Of A Showgirl
Annalisa – Ma Io Sono Fuoco

MIGLIORI CONCERTI

Samuele Bersani – Teatro degli Arcimboldi Milano
Jovanotti – Unipol Forum Milano – leggi l’articolo qui
Antonello Venditti – Unipol Forum Milano – leggi l’articolo qui

SERENA LOTTI – EDITOR

MIGLIORI DISCHI

MIGLIORI DISCHI

Big Thief – Double Infinity
Micah P. Hinson – The Tomorrow Man
Pulp – More
Andrea Laszlo De Simone – Una Lunghissima Ombra
The Antlers – Blight

MIGLIORI CONCERTI

The Flaming Lips – Brixton Academy Londra
The Smashing Pumpkins – Parco Della Musica Milano
Peach Pit – Circolo Magnolia Milano – leggi l’articolo qui

CESARE VERONESI – FOTOGRAFO

MIGLIORI DISCHI
Cesare Veronesi

MIGLIORI DISCHI

Banfi – La Maccaia
Rosalía – Lux
Federico Albanese – Blackbirds And The Sun Of October
Andrea Laszlo De Simone – Una Lunghissima Ombra
Anna Von Hausswolff – Iconoclasts

MIGLIORI CONCERTI

The The – Anfiteatro del Vittoriale Brescia – leggi l’articolo qui
Johnny Marr – Estragon Club Bologna
Afterhours – Sequoie Music Park Bologna – leggi l’articolo del live di Milano qui

GIORGIA DE DATO – FOTOGRAFA

MIGLIORI DISCHI
Giorgia De Dato

MIGLIORI DISCHI

Florence and The MachineEverybody Scream
Biffy Clyro – Futique
Wolf Alice – The Clearing
Turnstile – Never Enough
Propagandhi – At Peaces

MIGLIORI CONCERTI

Enter Shikari – Alcatraz Milano – leggi l’articolo qui
Halestorm – Alcatraz Milano
The Subways Circolo Magnolia Milano – leggi l’articolo qui

ROBERTA GHIO – EDITOR

MIGLIORI DISCHI
Roberta Ghio

MIGLIORI DISCHI

Franz Ferdinand – The Human Fear
Suede – Antidepressants
Cristiano Godano – Stammi Accanto
Andrea Laszlo De Simone – Una Lunghissima Ombra
Brunori Sas – L’Albero Delle Noci

MIGLIORI CONCERTI

Bruce Springsteen – Stadio San Siro Milano
Massive Attak – Parco Della Musica Milano – leggi l’articolo qui
Nick Cave – Piazza Napoleone Lucca – leggi l’articolo qui

MARTINA FIORE – FOTOGRAFA

MIGLIORI DISCHI
Martina Fiore

MIGLIORI DISCHI

Tom Smith – There Is Nothing In The Dark That Isnt There In The Light
Sam Fender – People Watching
Olivia Dean – The Art Of Loving
Wolf Alice – The Clearing
Wet Leg – Moisturizer

MIGLIORI CONCERTI

Tom Smith – Limerick Irlanda
Sam Fender – Manchester – leggi l’articolo dei live a Bergamo
The Veils – Legend Club Milano

MARZIA PICCIANO – EDITOR

MIGLIORI DISCHI
Marzia Picciano

MIGLIORI DISCHI

Guitarricadelafuente – Spanish Leather
Jadu Heart – Post Heaven
I Cani – Post Mortem
Mille – Risorgimento
Bdrmm – Microtronic

MIGLIORI CONCERTI

Nine Inch Nails – Parco Della Musica Milano – leggi l’articolo qui
I Cani – Alcatraz Milano – leggi l’articolo qui
Colapesce e Di Martino – Teatro Dal Verme Milano – leggi l’articolo qui

SILVIA CRAVOTTA – EDITOR

MIGLIORI DISCHI
Silvia Cravotta

MIGLIORI DISCHI

Suede – Antidepressants
Geese – Getting Killed
Florence and The Machine – Everybody Scream
Viagra Boys – Viagra Boys
Sam Fender – People Watching

MIGLIORI CONCERTI

Mumford & Sons – Unipol Forum Milano – leggi l’articolo qui
The Who – Parco Della Musica Milano – leggi l’articolo qui
Linkin Park – I-Days Milano – leggi l’articolo qui

DANTE PIOTTO – EDITOR

MIGLIORI DISCHI
Dante Piotto

MIGLIORI DISCHI

Wounded Touch – A Vivid Depiction of Collapse
Fallfiftyfeet – Counterfeit Recollections
Architects – The Sky, the Earth & All Between
Spiritbox – Tsunami Sea
Deftones – Private Music

MIGLIORI CONCERTI

Oasis – Heaton Park Manchester

LUNA LA CHIMIA – FOTOGRAFA

MIGLIORI DISCHI
Luna La Chimia

MIGLIORI DISCHI

Lady Gaga – Mayhem
The Cure – Mixes Of A Lost World
Bon Jovi – Forever (Legendary Edition)
Lana del Rey – The Right Person Will Stay
Florence and The Machine – Everybody Scream

MIGLIORI CONCERTI

Green Day – Firenze Rocks – leggi l’articolo qui
Romina Falconi – Magazzini Generali Milano – leggi l’articolo qui
Marco Mengoni – Mandela Forum Firenze – leggi l’articolo qui

GIULIA TRONCON – FOTOGRAFA

MIGLIORI DISCHI
Giulia Troncon

MIGLIORI DISCHI

Yungblud – Idols
Damiano David – Funny Little Fears (Dream)
Machine Gun Kelly – Lost Americana
Lady Gaga – Mayhem
Demi Lovato – It’s Not That Deep

MIGLIORI CONCERTI

Yungblud – ChorusLife Arena Bergamo – leggi l’articolo qui
Alice Cooper – Sequoie Music Park Bologna – leggi l’articolo qui
Ultimo – Stadio San Siro Milano – leggi l’articolo qui

ALESSIA BELOTTI – FOTOGRAFA

MIGLIORI DISCHI
Alessia Belotti

MIGLIORI DISCHI

P1HARMONY – DUH!
ATEEZ – Golden Hour: Part 3 “In Your Fantasy Edition”
KATSEYE – BEAUTIFUL CHAOS
ENHYPEN – DESIRE: UNLEASH
CORTIS – Color Outside the Lines

MIGLIORI CONCERTI

ATEEZ – Unipol Forum, Milano
Tomorrow X Together – Palau Sant Jordi, Barcellona
Rolling Quartz – Legend Club, Milano

