I migliori dischi e i migliori concerti del 2025 secondo la redazione di ROCKON

Articolo di Serena Lotti



Diciamoci la verità: se siete sopravvissuti all’ennesimo algoritmo di Spotify che cercava di rifilarvi un remix italo dance tunz tunz di un super classicone melodico, o una discovery weekly che vi ha devastato di noia o peggio ancora una playlist reggaeton/trap meritate di leggere la classifica di fine anno di chi la musica la fotografa e la racconta. Siamo tornati dall’ennesimo concerto strappamutanda con le usuali occhiaie d’ordinanza mentre i nostri fotografi hanno finalmente smesso di spintonarsi nel pit per mettere nero su bianco un’ottima mappa per farvi approcciare al meglio questo 2026 guardando al meraviglioso caos dell’anno 2025 che si sta per concludere.

Quest’anno la keyword è Anarchia con Criterio. Non una playlist bensì un inventario di resilienza. Abbiamo selezionato una carrellata di follia dall’onestissimo senso, dal post-punk dei Bdrmm alla ricercatezza di Guitarricadelafuente, con I Cani che si scontrano con le visioni paradisiache dei Jadu Heart e il risorgimento sonoro di Mille. È un anno di cui c’è tanto da dire, come dimostrano le confessioni notturne di Tom Smith, la freschezza sfacciata di Sam Fender o la delicatezza soul di Olivia Dean. Se cercate coerenza, avete sbagliato webzine. Noi di Rockon passiamo dal fango dei festival con i Wolf Alice e le Wet Leg alla penombra di un salotto d’altri tempi dove Andrea Laszlo De Simone e Brunori Sas dettano nuove regole al cantautorato raffinato. I Pulp tornano a ricordarci perché Jarvis Cocker è ancora l’uomo più figo del pop inglese (Liam fattene una ragione), mentre i Big Thief con la loro infinita ricerca sonora e la poesia cruda di Micah P. Hinson ci trascinano in territori dove il folk diventa un’esperienza mistica e a tratti dolorosa.

I nostri fotografi giurano che il 2026 avrà le magliette bagnate dei Turnstile e lo stile etereo degli Sleep Token, mentre il ritorno dei grandi ha fatto tremare i palchi: dai Franz Ferdinand agli Suede, passando per le icone che non hanno bisogno di presentazioni. Immaginate Lady Gaga che divide il backstage con i Cure, mentre Lana del Rey sfuma il blush a Taylor Swift e a Rosalía. C’è spazio per le urla di Florence and The Machine, per il rock muscolare di Bon Jovi e per le provocazioni di Yungblud e Damiano David, fino ad arrivare al pop de nojartri di Annalisa o al teatro di Marianne Mirage. È un mix allucinante dove persino il metal dei Deftones e l’oscurità dei House of Protection trovano un senso accanto alla sacralità di Anna Von Hausswolff e alle trame pianistiche di Federico Albanese. Ma non abbiamo finito, c’è anche una miniguida del K-pop.

Le linee guida della nostra redazione per questo wrapped di fine anno sono chiare: se un brano non vi ha fatto sentire contemporaneamente vivi e morti, non è stato abbastanza 2025. Abbiamo voluto mescolare il lusso e l’etereo con il fango di periferia, lo sporco con il l’etereo, il tamarro con la raffinatezza perché la musica che abbiamo amato nel 2025 quest’anno non ha accettato etichette. Inclusiva? Assolutamente si.

Ma siccome la musica è bella da ascoltare, vuoi mettere da vivere sotto palco? Abbiamo mappato così anche i migliori concerti dell’anno, perché se un disco ti può cambiare la vita, un live può cambiarti la pelle. Tuttavia, sentiamo di aver già spoilerato troppo; preferiamo lasciare un velo di vaghezza su queste experience.

Nel frattempo pump up the volume fino a quando i vicini non iniziano a randellare contro il muro, e poi alzatelo ancora un po’. Se non finite l’anno con le ginocchia molli e il cuore a bomba, non avrete davvero ascoltato nulla.

Martina Fiore MIGLIORI DISCHI Tom Smith – There Is Nothing In The Dark That Isnt There In The Light

Sam Fender – People Watching

Olivia Dean – The Art Of Loving

Wolf Alice – The Clearing

Wet Leg – Moisturizer MIGLIORI CONCERTI Tom Smith – Limerick Irlanda

Sam Fender – Manchester – leggi l’articolo dei live a Bergamo

The Veils – Legend Club Milano

Dante Piotto MIGLIORI DISCHI Wounded Touch – A Vivid Depiction of Collapse

Fallfiftyfeet – Counterfeit Recollections

Architects – The Sky, the Earth & All Between

Spiritbox – Tsunami Sea

Deftones – Private Music MIGLIORI CONCERTI Oasis – Heaton Park Manchester