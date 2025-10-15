FLORENCE + THE MACHINE in concerto il 3 Luglio 2026 a I-Days Milano

Secondo annuncio e secondo grande nome per l’edizione 2026 di I-DAYS: Florence + The Machine, la band britannica guidata dalla straordinaria Florence Welch ritorna per la seconda ad I-DAYS (memorabile il suo concerto sold out del 2023) venerdì 3 luglio 2026 all’ Ippodromo SNAI SAN SIRO confermando il famoso detto “si torna sempre dove si è stati bene”.

I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita sull’APP I-DAYS dalle 11:00 di giovedì 16 ottobre, su My Live Nation dalle ore 11.00 di venerdì 17 ottobre e in vendita generale dalle ore 11.00 di lunedì 20 ottobre.

Con cinque album all’attivo, premi e prime posizioni delle classifiche (“Lungs” del 2009, “Ceremonials” del 2011, “How Big, How Blue”, “How Beautiful” del 2015, “High As Hope” del 2018 e “Dance Fever” del 2022) Florence è diventata una delle artiste più importanti della sua generazione. Nota per i suoi spettacoli dal vivo e la sua voce unica e iconica, Florence è stata protagonista come headliner di festival di grande importanza in tutto il mondo, I-DAYS compresi, registrando sold out e critiche entuasiastiche.

Ha collaborato e condiviso il palco con icone del calibro dei Rolling Stones, Lady Gaga e Taylor Swift, tra gli altri, e ha pubblicato un libro di testi, poesie e disegni intitolato “Useless Magic”.

L’artista inglese ha annunciato questa estate l’uscita del suo nuovo album “Everybody Scream” previsto per il 31 ottobre. Florence Welch ha scritto e prodotto l’album negli ultimi due anni con una cerchia ristretta di collaboratori, tra cui Mark Bowen degli IDLES (che appare nel video del singolo e title track “Everybody Scream”) Aaron Dessner e Mitski.

Dopo aver subito un intervento chirurgico che le ha salvato la vita durante il “Dance Fever Tour”, il recupero di Florence l’ha portata sulla strada del misticismo spirituale, della stregoneria e dell’horror folk, mentre sentiva i limiti del suo corpo ed esplorava il significato di “guarigione”. L’album affronta temi quali la femminilità, la coppia, l’invecchiamento e la morte, mettendo a nudo il lato oscuro della quotidianità.

FLORENCE + THE MACHINE

venerdì 3 luglio 2026 – MILANO – Ippodromo SNAI SAN SIRO

L’annuncio di Florence + The Machine arriva dopo quello con cui I-DAYS ha dato il via ufficialmente alla sua prossima edizione: i SYSTEM OF A DOWN con i QUEENS OF THE STONE AGE e gli ACID BATH che sbarcheranno all’Ippodromo Snai La Maura il 6 luglio 2026.