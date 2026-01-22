Vinci i biglietti omaggio per i concerti al Gran Teatro Geox di PADOVA

La grande musica e i migliori spettacoli della stagione fanno tappa al Gran Teatro Geox di Padova, e Rockon ti offre la possibilità di vivere queste emozioni dal vivo! Grazie alla nostra collaborazione con una delle strutture più all’avanguardia d’Italia, mettiamo in palio coppie di biglietti omaggio per alcuni degli appuntamenti più attesi dei prossimi mesi.
Gli spettacoli in palio:
Scegli il tuo evento e tenta la fortuna:
- Human Nature Live Show (7 Febbraio) – Il miglior tributo a Michael Jackson
- We Will Rock You (12 Febbraio) – Il musical cult con i successi dei Queen
- Alice Nel Paese delle Meraviglie (14 Febbraio) – Un magico spettacolo per tutte le età
- Alla Scoperta di Morricone (21 Febbraio) – Un viaggio emozionante tra le colonne sonore del Maestro
- Maurizio Lastrico (13 Marzo) – La grande satira e il divertimento
- Forza Venite Gente (14 Marzo) – Il musical storico dedicato a San Francesco
- Una Storia Unica (23 Marzo) – Musica e narrazione d’autore
- Uccio De Santis (24 Marzo) – Il re della barzelletta e della comicità pugliese
- Strangelove (27 Marzo) – The Depeche Mode Experience
Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/granteatrogeox26
Dalle atmosfere leggendarie dei musical ai tributi che hanno fatto la storia, fino alla comicità d’autore: il calendario del Geox è pronto a soddisfare ogni palato.
Il Gran Teatro Geox: l’esperienza live a 360 gradi
Situato a Padova, il Gran Teatro Geox non è solo una venue, ma uno spazio innovativo pensato per mettere lo spettatore al centro di tutto. Dalla gestione dei parcheggi alla qualità dell’audio, ogni dettaglio è studiato per garantire un’esperienza impeccabile.
Che si tratti di un concerto rock, di un musical imponente o di un intimo spettacolo di cabaret, la struttura si distingue per la sua flessibilità e l’alta professionalità dello staff, offrendo supporto di alto livello e servizi dedicati che rendono ogni serata indimenticabile.
INFO UTILI:
- Indirizzo: Via Giuseppe Tassinari, 1 – 35136 Padova (PD)
- Servizi: Parcheggio riservato, area bar, accessibilità completa.