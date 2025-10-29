Connect with us

MARCO MENGONI: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Ieri sera la prima delle tre date sold out nel Palasport fiorentino

Published

Marco Mengoni - Marco Mengoni Live 2025 - Nelson Mandela Forum - Firenze

Foto di Luna La Chimia

Marco Mengoni, pluripremiato cantautore italiano, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Marco Mengoni Live 2025” – Il Tour nei Palasport

Continua in giro per l’Italia la serie di concerti che vede protagonista Marco Mengoni questo autunno dopo il trionfale tour estivo negli stadi.
L’occasione è sempre la celebrazione dei sedici anni di carriera dell’artista. Infatti, lo spettacolo nei Palasport è pensato e curato in ogni dettaglio dal cantautore. Si tratta di un progetto ambizioso che fonde la dimensione pop con la tradizione teatrale.

La scenografia, una suggestiva ricostruzione di rovine svelata nel Prologo, ha fatto da sfondo a una narrazione intensa. Questa narrazione ha affrontato temi universali come l’egoismo e l’importanza della condivisione.
In aggiunta c’è il supporto della band di 13 elementi e 6 performer.

Mengoni ha quindi guidato il pubblico attraverso un percorso emotivo e visivo. Lo show è diviso in sei capitoli, con altrettanti cambi d’abito, che riflettono i cicli di crollo e rinascita dell’esistenza.

Ieri sera si è tenuta la prima delle tre date previste a Firenze, tutte completamente sold out.
Si replica stasera 29 Ottobre e Venerdì 31 Ottobre.

Successivamente il cantautore si esibirà a Eboli e Roma. Poi attraverserà l’Europa, con il tutto esaurito già registrato per le date di Parigi e Londra.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marco Mengoni a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Marco Mengoni

MARCO MENGONI: La Scaletta del Concerto di Firenze

Intro
Ti Ho Voluto Bene Veramente
Guerriero
Sai Che
La Valle Dei Re
Non Me Ne Accorgo
Tutti Hanno Paura
No Stress
Voglio
Muhammad Ali
Fuoco Di Paglia
Cambia Un Uomo
Luce
Hola
Due Vite
L’Essenziale
Mi Fiderò
La Casa Azul + Unatoka Wapi
Un Fiore Contro Il Diluvio
Non Sono Questo
Incenso
Mandare Tutto All’Aria
Pazza Musica
Starlight
Ma Stasera
Io Ti Aspetto

