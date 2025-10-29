MARCO MENGONI: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Marco Mengoni, pluripremiato cantautore italiano, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Marco Mengoni Live 2025” – Il Tour nei Palasport

Continua in giro per l’Italia la serie di concerti che vede protagonista Marco Mengoni questo autunno dopo il trionfale tour estivo negli stadi.

L’occasione è sempre la celebrazione dei sedici anni di carriera dell’artista. Infatti, lo spettacolo nei Palasport è pensato e curato in ogni dettaglio dal cantautore. Si tratta di un progetto ambizioso che fonde la dimensione pop con la tradizione teatrale.

La scenografia, una suggestiva ricostruzione di rovine svelata nel Prologo, ha fatto da sfondo a una narrazione intensa. Questa narrazione ha affrontato temi universali come l’egoismo e l’importanza della condivisione.

In aggiunta c’è il supporto della band di 13 elementi e 6 performer.

Mengoni ha quindi guidato il pubblico attraverso un percorso emotivo e visivo. Lo show è diviso in sei capitoli, con altrettanti cambi d’abito, che riflettono i cicli di crollo e rinascita dell’esistenza.



Ieri sera si è tenuta la prima delle tre date previste a Firenze, tutte completamente sold out.

Si replica stasera 29 Ottobre e Venerdì 31 Ottobre.



Successivamente il cantautore si esibirà a Eboli e Roma. Poi attraverserà l’Europa, con il tutto esaurito già registrato per le date di Parigi e Londra.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marco Mengoni a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARCO MENGONI: La Scaletta del Concerto di Firenze

Intro

Ti Ho Voluto Bene Veramente

Guerriero

Sai Che

La Valle Dei Re

Non Me Ne Accorgo

Tutti Hanno Paura

No Stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco Di Paglia

Cambia Un Uomo

Luce

Hola

Due Vite

L’Essenziale

Mi Fiderò

La Casa Azul + Unatoka Wapi

Un Fiore Contro Il Diluvio

Non Sono Questo

Incenso

Mandare Tutto All’Aria

Pazza Musica

Starlight

Ma Stasera

Io Ti Aspetto