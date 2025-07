ANNA VON HAUSSWOLFF: guarda le foto del concerto a Sexto ‘Nplugged 2025

Un rituale, più che un concerto. Nella serata di sabato 5 luglio, l’imponente voce e l’anima visionaria di Anna von Hausswolff hanno avvolto la cornice gotica di Sesto al Reghena in un abbraccio magnetico e misterioso, trasformando il palco di Piazza Castello in un altare sonoro carico di tensione e bellezza.

Accompagnata dalla sua full band e accolta da un pubblico partecipe e silenziosamente rapito, l’artista svedese ha offerto uno degli spettacoli più intensi e suggestivi dell’intera edizione 2025 di Sexto ‘Nplugged.

Alternando brani tratti dai suoi album più celebrati, fino all’esordio live di “An Ocean Of Time”, Anna von Hausswolff ha condotto il pubblico in una liturgia sonora che sfida le convenzioni del rock e abbraccia la potenza dell’organico, del rituale e dell’invisibile.

ANNA VON HAUSSWOLFF – la scaletta del concerto a Sesto al Reghena

Facing Atlas

An Ocean Of Time (Live debut)

The Iconoclast

Stardust

Letter To A Friend

Drone

The Mysterious Vanishing of Electra

Ugly and Vengeful

Punching Faces

Struggle With the Beast

UN FINALE DI FESTIVAL INDIMENTICABILE

Si è chiusa la 20ª edizione di Sexto ‘Nplugged, il festival boutique che da due decenni porta nel cuore del Friuli musica di ricerca e visione internazionale. Insieme a nomi come Molchat Doma, Black Country, New Road e Baustelle, l’unica data italiana dell’artista svedese ha rappresentato una vetta artistica ed emotiva dell’intero cartellone.

Grande anche la partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia e dall’estero, che ha riempito il borgo medievale durante tutte le serate del festival, confermandolo come un appuntamento irrinunciabile nel panorama estivo.

Il tutto impreziosito da iniziative artistiche collaterali come le installazioni di Michelangelo Pistoletto, i dj set al femminile, le eccellenze food & drink e un dialogo costante con il territorio.