Dischi

FLORENCE + THE MACHINE: esce il 31 ottobre il nuovo album “Everybody Scream”

Florence + The Machine annuncia il nuovo album Everybody Scream, in uscita il 31 ottobre, un’opera dark e mistica nata dopo il suo recupero post-operatorio.

Published

FLORENCE + THE MACHINE credito fotografico: Autumn de Wilde
La superstar FLORENCE + THE MACHINE ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sulle scene musicali con il sesto album in studio intitolato “Everybody Scream”, in uscita in tutto il mondo il 31 ottobre.

Florence Welch ha scritto e prodotto l’album negli ultimi due anni con una cerchia ristretta di collaboratori, tra cui Mark Bowen degli IDLES, che appare nel video di “Everybody Scream”, Aaron Dessner e Mitski.

Dopo aver subito un intervento chirurgico che le ha salvato la vita durante il “Dance Fever Tour”, il recupero di Florence l’ha portata sulla strada del misticismo spirituale, della stregoneria e dell’horror folk, mentre sentiva i limiti del suo corpo ed esplorava il significato di “guarigione”. L’album affronta temi quali la femminilità, la coppia, l’invecchiamento e la morte, mettendo a nudo il lato oscuro della quotidianità.

L’album, in uscita il giorno di Halloween, sarà disponibile in formato digitale e in formato fisico sullo shop Universal Music Italia in Doppio LP standard, CD standard, Doppio LP Deluxe, CD+libro, musicassetta, musicassetta con cover alternativa.

Con cinque album all’attivo – “Lungs” del 2009, “Ceremonials” del 2011, “How Big, How Blue”, “How Beautiful” del 2015, “High As Hope” del 2018 e “Dance Fever” del 2022 – Florence è diventata una delle artiste più importanti della sua generazione, con diversi album andati al primo posto nelle classifiche statunitensi e britanniche e innumerevoli premi vinti. Nota per i suoi spettacoli dal vivo coinvolgenti e la sua voce unica e iconica, Florence ha registrato il tutto esaurito e ha partecipato come headliner a festival di grande importanza in tutto il mondo. Ha collaborato e condiviso il palco con icone del calibro dei Rolling Stones, Lady Gaga e Taylor Swift, tra gli altri, e ha pubblicato un libro di testi, poesie e disegni intitolato “Useless Magic”.

