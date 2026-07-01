Muse, il segnale che arriva dallo spazio: The Wow! Signal ovvero il concept album più ambizioso

di Stefania Clerici

Dal WOW! Signal agli UFO di Spielberg: quando l’ignoto diventa rock

C’è qualcosa di irresistibile nei misteri che nessuno riesce a spiegare. Nel 1977, il radiotelescopio Big Ear dell’Ohio captò un’anomala trasmissione proveniente dallo spazio profondo. Durò appena 72 secondi, ma fu così potente e insolita da spingere l’astronomo Jerry Ehman a cerchiare il dato e annotare accanto una sola parola: “Wow!”. Da quel momento il WOW! Signal è entrato nella leggenda, diventando uno dei simboli più celebri della ricerca di vita extraterrestre.

È da questo enigma cosmico che nasce The Wow! Signal, il decimo album dei Muse, un’opera che guarda al cielo con lo stesso stupore che ha alimentato decenni di cultura pop. L’immaginario richiama inevitabilmente Steven Spielberg e i suoi capolavori fantascientifici, da Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo a E.T., passando per quella tradizione cinematografica che utilizza gli alieni per parlare, in realtà, di noi stessi. In un momento storico in cui UFO, fenomeni inspiegabili e nuove produzioni sci-fi sono tornati al centro dell’attenzione collettiva, Matt Bellamy trova il terreno perfetto per costruire il concept più coerente e affascinante della carriera recente della band.

The Wow! Signal: il ritorno dei Muse più visionari

Dopo anni in cui i Muse hanno alternato intuizioni geniali a produzioni sempre più mastodontiche, The Wow! Signal segna un ritorno all’equilibrio tra spettacolo e ispirazione. La stampa internazionale è quasi unanime nel considerarlo uno dei migliori lavori della band da molto tempo: NME lo definisce addirittura “il miglior album dei Muse degli ultimi vent’anni”, mentre Kerrang! parla di un disco creativo, libero e capace di riaccendere la meraviglia cosmica che ha sempre attraversato il DNA del gruppo.

La novità è che questa volta la fantascienza non è soltanto una cornice estetica. Lo spazio, le teorie sugli alieni e il mistero del WOW! Signal diventano il linguaggio attraverso cui Bellamy affronta temi profondamente umani: la distanza emotiva, la perdita, il bisogno di connessione e la ricerca di risposte in un mondo sempre più rumoroso ma paradossalmente incapace di comunicare.

I singoli che hanno preparato il contatto

L’album non arriva dal nulla. Negli ultimi mesi i Muse hanno disseminato una serie di indizi che oggi assumono un significato molto più chiaro all’interno del concept.

Il primo vero messaggio è stato “Unravelling”, un brano che mescola elettronica, tensione industriale e chitarre aggressive, quasi a rappresentare il momento in cui una trasmissione sconosciuta emerge dal rumore di fondo dell’universo. È la traccia che ha anticipato la nuova direzione sonora della band, proiettandola verso territori più contemporanei senza rinunciare alla propria identità.

Con “Be With You”, il racconto diventa più emotivo. Il singolo, scelto come brano portante del progetto, trasforma il viaggio cosmico in una metafora sentimentale: dietro la ricerca di una civiltà lontana si nasconde il desiderio universale di trovare qualcuno con cui condividere il proprio percorso.

Tra i momenti più esaltanti spicca “Cryogen”, già considerata da molti fan una delle migliori composizioni degli ultimi anni. Il riff richiama apertamente l’energia di Plug In Baby e dell’epoca Origin of Symmetry, ma la produzione moderna evita ogni effetto nostalgia. È il perfetto ponte tra il passato glorioso dei Muse e la loro nuova fase creativa.

A dominare l’intero racconto è però “The Dark Forest”, la monumentale ouverture del disco ispirata alla celebre teoria secondo cui le civiltà intelligenti nell’universo preferirebbero nascondersi per paura di essere distrutte. Un brano che riassume perfettamente l’anima dell’album: filosofia cosmica, tensione esistenziale e gigantismo sonoro in puro stile Muse.

Un concept album che guarda alle stelle per parlare di noi

La sensazione, ascoltando The Wow! Signal, è quella di ritrovare una band che ha recuperato il gusto della meraviglia. Le influenze dei grandi classici del loro catalogo – da Origin of Symmetry a Black Holes and Revelations – sono evidenti, ma non si tratta di un’operazione nostalgica. Piuttosto, i Muse sembrano aver riscoperto la capacità di utilizzare il linguaggio della fantascienza per raccontare interrogativi universali.

Come i protagonisti di un film di Spielberg che osservano il cielo cercando una risposta, anche Bellamy e compagni lanciano il loro segnale nell’ignoto. E proprio come accadde con il misterioso impulso captato nel 1977, il fascino non risiede tanto nella risposta quanto nella domanda stessa.

Perché alla fine The Wow! Signal non parla davvero di alieni. Parla del desiderio di essere ascoltati, di trovare una connessione e di scoprire che, da qualche parte nell’universo, qualcuno sta cercando di comunicare con noi. E forse è proprio questo che rende il nuovo album dei Muse il loro lavoro più coinvolgente e riuscito degli ultimi anni.