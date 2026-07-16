Fatevi dire dai BLEACHERS cosa significa innamorarsi

Articolo di Marzia Picciano

Quando a fine maggio i Bleachers annunciavano l’uscita di everyone for ten minutes, loro quinto ultimo disco, insieme al l’unica data italiana a Milano il 5 novembre (dove mi troverete, a prescindere dagli sviluppi su Hormuz), e dopo averlo ascoltato, più volte, mi ero già immaginata di iniziare una recensione titolandola “trovatevi qualcuno che vi ami come Jack Antonoff ama sua moglie”. Oggi, eventi da tabloid alla mano, ho pensato fosse il momento di riprendere lo sforzo rimandato e guardare a questo lavoro con occhi nuovi, che alla fine sono sempre gli stessi. Comunque, da innamorati.

Perché il fatto che Antonoff e sua moglie, l’attrice Margaret Qualley, siano su tutti i media in una ipotetica fase di crisi o divorzio non è una semplice questione di gossip, ma lo specchio, reale, di cosa significa oggi “innamorarsi”. Inteso come: buttarsi a testa in giù in una relazione, riempirsi mente e polmoni di un’esultanza tanto agognata più che realmente intesa, abusarne per succhiare via tutto, il bello, il brutto, il vero e il falso, e farlo il più velocemente possibile. In una parola, bruciare. Dopo tre anni di storia da favola, dirsi addio (e qui ovvio stiamo speculando, perché è un ottimo artifizio per raccontare il disco). Come se non vi fosse altro modo di amare.

Vorrei poter dire che everyone for ten minutes (no caps lock, tutto in understatement, o fore solo più cauto rispetto alle esplosioni precedenti) parli della vita di Antonoff, dell’essere vulnerabili e visibili al mondo per 10 minuti come in un Airdrop, che stigmatizzi in un perfetto Easy Coast sound il senso di solitudine e il dolore ancestrale che trasforma il tuo letto in tunnel, che ci dica del suo viaggio hardcore in van ad assimilare le basi di un pop rock dai nobili natali (quelli di Springsteen, che non a caso lo ha voluto sul palco con lui e in collaborazione su molteplici pezzi). Invece all’ennesimo ascolto mi sono convinta che, molto semplicemente, parli del suo innamoramento. Di cosa c’era nella sua vita prima, dopo e durante.

Necessaria premessa esplicativa. I Bleachers sono la band di Jack Antonoff, noto principalmente (aime) per essere il poliedrico deus ex machina di buona parte dell’attuale star system musicale made in USA ovvero produttore di Taylor Swift, Lana Del Rey, Clairo, Sabrina Carpenter, Florence + The Machine per dire, e basterebbe e avanzerebbe la Swift, ma anche cantante e musicista capace di fare il botto (con i Fun. e We Are Young in heavy rotation su tutte le radio per tempo immemore). Beh, lui ha più Grammy (13) che anima (il capitalismo è anche questo), ma nel mio cuore è anche l’autore di una canzone di Natale che ascolto quasi ogni settimana (e a me, le canzoni di Natale fanno cagare tanto quanto i fenomeni Band Aid).

Insomma, a me, Antonoff, questo ragazzo schivo con il faccione e le orecchie a sventola, è sempre piaciuto, come del resto mi piacciono gli stronzi con del talento. Probabilmente anche quella strafiga di Margaret Qualley lo ha pensato quando si sono incontrati in quella fantomatica festa in rooftop, non vedo altra spiegazione. Lei è immediatamente entrata nella sua narrazione creativa, come nei più classici dei colpi di fulmine. O almeno, a me piace pensarla così, così poi si spiega tutto il resto. Alla fine, per vendermi dischi devi farmi appassionare anche alla storia, qualunque essa sia (e lo si fa dai tempi della Grecia arcaica).

Non può essere una mera scelta commerciale lanciare come primo singolo you and forever, con un video proprio con la Qualley, stupenda, che balla per tutta casa preparandosi per Antonoff che incredibilmente giunge a destinazione, nonostante venga picchiato, lasciato agonizzante sul marciapiede, sotto la pioggia, strappato nelle vesti; insomma lei se lo prende che noi non lo toccheremmo manco con una canna pizzuta, a lui, che in questa metafora del percorso della vita ci vuole dire che alla fine alla tua persona (cit) ci arrivi, e lei ti aspetta. “Forever’s crying out for a savior/No Jesus Christ, no Roman gods, they cower and you let me in”. Presentare un disco così vuol dire celebrare l’amore per quello che ti fa fare, persino il senso di nostalgia per un presente che diventerà passato come upstairs at els e la cricca di amici che si porta dietro sembra indicare sempre quello. Parliamo di quella roba che ti fa diventare scemo e parlare come un illuminato, accogliere l’impossibile. Ma anche procurarti una gioia rigenerante che non puoi ottenere né acquistare da nessun’altra parte.

Per questo, e per tutta l’aura incredibile che la storia dei due ha generato, spazzando via le ombre che gli enfant prodige o presunti tali solitamente covano dietro occhiali oversize da intellettuale emotivamente complesso o il sorriso più affabile (Lena Dunham avrebbe qualcosa da dire, o anzi, l’ha detto), non riesco a immaginare di cosa dovrebbero parlare alla fine questi 11 brani, diversi momenti interiori omogeneamente integrati in un sound ormai molto riconoscibile, quello del nuovo pop colto americano, pieno di riferimenti a una periferia più sognata che sognante (stiamo parlando di pezzi come i’m not joking e del sax di dirty wedding dress).

Alla fine dicevano in un film che un uomo diventa le storie che racconta, e everyone for ten minutes è la storia di un uomo che ha voluto cristallizzare in un discorso di circa 39 minuti il vero momento di follia della sua esistenza, quel pazzo rischio che tutti vogliamo correre a tutti i costi, di sentire che qualcosa ha senso, anche se questo ha lo stesso effetto di un palazzo – quello della tua stabilità – che crolla. Anche, e anzi soprattutto, se lo fai velocissimamente.

Everyone for ten minutes è una piccola ode al bruciarsi coscientemente, e non sarà il gossip, o forse sarà proprio quello a dirmi di ascoltare ancora di più questo disco, di presentarmi a novembre all’Alcatraz a farmi dire da Antonoff cosa rimane di tutta una serie scelte azzardate, aerei comprati alle 2 di notte per le 8 dello stesso giorno, ore esagerate passate su treni per deviazioni senza senso, soldi spesi in assoluta incosciente allegria, libri di poesie che forse mai sapremo apprezzare, e un sacco di parole, in generale, inclusi gli insulti. Di come siamo stati quando siamo stati vulnerabili, e per chi, davanti a tutti, anche più di 10 minuti. Perché il non detto è che come nel dolore, anche in amore si è tremendamente egoisti, e l’ultimo disco dei Bleachers alla fine ci parla anche di questo. E ora, vale ancora di più.