Festival

Hurricane Festival 2026: festival rock gemello del Southside Festival, tutte le informazioni sull’edizione 2026

Hurricane Festival 2026, le informazioni, la line-up e link per acquistare i biglietti.

Published

Hurricane Festival 2026
Hurricane Festival 2026

Le giornate si allungano, le temperature gradualmente iniziano a salire. Segnali che anche in Germania ci stiamo lasciando un duro inverno alle spalle e andiamo incontro alle stagioni calde. E la primavera e l’estate, anche nella fredda terra teutonica, portano musica, tanta musica. Finalmente arrivano le stagioni dei Festival, e da queste parti ce ne sono molti.

Tra i principali sicuramente spiccano i gemelli Hurricane e Southside. Condividono la lingua nello stesso weekend ma con ordine diverso.

Il weekend del 19/20/21 Giugno 2026 a Scheesel e a Neuhausen ob Eco ospiteranno rispettivamente l’Hurricane ed il Southside Festival. La lineup per entrambi i festival vedrà come headliners i tedeschi Kraftklub, Yungblud ed the Offspring; TwentyOne Pilots, Florence + The Machine e Papa Roach ed infine Billy Talent, Halsey e Provinz. Da non perdere sparpagliati nella tre giorni anche gli Empire of The Sun, A Day To Remember, i Pennywise ed i Pavements.

Quindi preparate tenda e sacco a pelo, crema protettiva ed un impermeabile per un weekend che ci presenterà il meglio della musica mondiale tra pop, rock e tanti altri generi musicali.

Location e Atmosfera

L’Hurricane si svolge all’interno di una pista motociclistica immersa nel verde, trasformata in un’arena musicale in grado di accogliere 70.000 spettatori, molti dei quali soggiornano nei campeggi organizzati per l’occasione.

Il Southside, invece, prende vita nell’ex aeroporto militare di Neuhausen ob Eck.

Entrambi i festival sono noti per:

  • Atmosfera accogliente
  • Organizzazione impeccabile
  • Impegno concreto per limitare l’impatto ambientale
Hurricane Festival 2026 - Line-Up
Hurricane Festival 2026 – Line-Up

Biglietti e Info

🎫 Biglietti ancora disponibili:

