Montagnola Republic 2026: la nuova edizione dal 23 aprile al Parco della Montagnola di Bologna 

Partirà ufficialmente il 23 aprile 2026 la nuova edizione di Montagnola Republic, al Parco della Montagnola di Bologna. La rassegna, che da anni anima lo spazio con una proposta culturale totalmente ad ingresso gratuito, tornerà anche quest’anno con un’edizione intensa e trasversale.

Tra le principali novità, l’introduzione di un secondo palco, dedicato a presentazioni di libri, stand-up comedy, talk, DJ set e concerti intimi in acustico, ampliando ulteriormente l’offerta artistica e culturale. Il punto food, invecem sarà a cura di COTOLÀ al parco e DA LÙ street food, due realtà già attive sul territorio con i rispettivi locali, che proporranno un doppio menù per soddisfare tutti i palati.

Dal punto di vista della programmazione, restano confermate anche le collaborazioni con associazioni e realtà del territorio: Libreria Sette Volpi curerà il calendario Book Republic, con presentazioni editoriali e incontri tematici, mentre mörbidø APS sarà l’anima dietro le attività e i laboratori di Montagnola Kids dedicati allɜ più piccolɜ.

Il calendario di Montagnola Republic terrà il suo focus sulla musica, portando avanti anche quest’anno la rassegna interna Global Republic, che ospita artisti e artiste da tutto il mondo. Già confermatɜ nel calendario estivo: Anna Ferrer (Spagna) il 20 giugno, ECHT! (Belgio) il 23 luglio e Quantic (UK/Colombia) il 24 luglio.

Il weekend di inaugurazione ospiterà musica live, dj set, e tanto altro: già annunciati il Duo Bucolico (24 aprile) e gli España Circo Este (25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione).

Parallelamente, prende forma il calendario di maggio, con importanti novità.

Il Primo Maggio, organizzato in collaborazione con Color Fest e Gogobo – due importanti festival italiani, uno con sede in Calabria e l’altro a Bologna, che per l’occasione hanno curato la direzione artistica della giornata.

La line up – composta da più di 10 artistɜ – alternerà sui due palchi: Amore Audio, Clap! Clap!, Enea Pascal, Eva Bloo, Gaia Rollo, Godblesscomputers – dj set, Juni, Leonard, Max Collini, Miglio, Rip, Synthear, Troppo Kimberly In Senzacquagym, Whitemary – dj set.

In aggiunta, per la prima volta al Parco della Montagnola, dal 22 al 24 maggio arriva Birrai Eretici, festival di birra artigianale, pub e publican da tutta Italia, che quest’anno arriva alla sua quattordicesima edizione. Oltre a una ricca e variegata selezione di birre, Birrai Eretici porterà al Parco della Montagnola workshop e laboratori a tema, anche per bambinɜ, una nutrita offerta culinaria accanto a musica live e dj set.

Accanto alle novità, tornano anche progetti e iniziative ormai consolidate: è il caso del Bologna Buskers Festival che tornerà dal 15 al 17 maggio con food truck provenienti da tutta Italia, giocoleria, arte di strada, magie e acrobazie, accanto alla musica live e i dj set.