Tra ricordi e sogni: l’universo delicato di Roberto Montisano nel suo debutto “Respira la polvera”

Con Respirare la Polvere, il cantautore calabrese Roberto Montisano firma il suo primo EP ufficiale, un lavoro delicato e intimista che si muove tra indie-rock e dream-pop. L’EP, composto da quattro brani per circa diciassette minuti complessivi, mostra un artista ancora agli inizi ma già capace di raccontare storie sospese tra memoria, nostalgia e piccoli gesti quotidiani.

La produzione, curata dallo stesso Montisano insieme a Cláudio Tavares, privilegia l’autenticità alla perfezione tecnica: chitarre scarne, synth luminosi e arrangiamenti essenziali creano un’atmosfera vulnerabile e sincera, come se ogni brano fosse una finestra sulle emozioni dell’autore. Le liriche scavano nei ricordi e nelle sensazioni più intime, trasformando momenti apparentemente banali in emozioni universali, capaci di restare impresse nella mente dell’ascoltatore.

Ciò che colpisce di Respirare la Polvere è la capacità di Montisano di costruire un mondo sonoro coerente, in cui ogni traccia contribuisce a definire un’identità chiara e riconoscibile. Dalla malinconia sospesa di Saudade di Te alla leggerezza quasi cinematografica di Conoscersi di Domenica, il lavoro riesce a bilanciare introspezione e immediatezza emotiva senza mai risultare dispersivo.

In un panorama musicale spesso dominato da produzioni levigate e perfezioniste, Montisano si distingue per la sincerità e la delicatezza della sua scrittura. Respirare la Polvere non è un disco rivoluzionario, ma un esordio convincente: un piccolo viaggio nell’interiorità di un artista che ha ancora molto da raccontare, ma che già dimostra di saper toccare corde emotive autentiche.