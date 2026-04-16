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WILLIE PEYOTE: esce il 15 maggio il nuovo album “Anatomia di uno schianto prolungato”

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WILLIE PEYOTE pubblicherà il prossimo 15 maggio “ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO”, il suo nuovo album di inediti https://williepeyote.bio.to/anatomiadiunoschiantoprolungatoalbum.

L’album sarà disponibile oltre che in digitale e in versione CD Standard, anche in versione LP + poster, LP Colorato Autografato Numerato + Poster e CD autografato numerato, queste ultime versioni in esclusiva sullo store Universal Music. 

Come ha raccontato lo stesso Peyote annunciando l’uscita sui suoi social, “Anatomia di uno schianto prolungato ha una ispirazione cinematografica, è anche un po’ un ossimoro perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni”.

L’album conterrà anche il nuovo singolo “BURRASCA”, brano già disponibile in tutti i digital store arrivato ad un anno dall’ultima partecipazione del rapper e cantautore torinese al Festival di Sanremo con “Grazie ma no grazie”.

“BURRASCA” rappresenta un ulteriore step di maturità e consapevolezza artistica per Peyote. L’artista, infatti, per questo brano mette da parte la sua vena più cinica e di analisi critica della realtà che ci circonda per dare vita ad una lieve ballata voce e chitarra, come un messaggio in una bottiglia affidato al mare. 

Nel frattempo, Willie Peyote ha annunciato anche il ritorno al live con il CLUB TOUR 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41BwIgp

Il tour, che segna la nascita della collaborazione tra Willie Peyote e Live Nation 6, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo oltre a “BURRASCA” e le nuove canzoni che arriveranno nei prossimi mesi anche i brani che hanno costruito la carriera del rapper e cantautore torinese consacrandolo come una delle voci più originali e riconoscibili della scena italiana contemporanea. 

Peyote, infatti, ha conquistato pubblico e critica grazie a una scrittura capace di intrecciare cantautorato, rap e sguardo critico sul presente con ironia e personalità.

10 ottobre     NONANTOLA (MO)      VOX
20 ottobre     MILANO                        FABRIQUE
23 ottobre     MOLFETTA (BA)           EREMO CLUB
24 ottobre     NAPOLI                         CASA DELLA MUSICA
27 ottobre     BOLOGNA                      ESTRAGON
30 ottobre     FIRENZE                        TEATROCARTIERE CARRARA
31 ottobre     ROMA                             ATLANTICO
3 novembre  VENARIA REALE (TO)    TEATRO CONCORDIA
7 novembre  PADOVA                          HALL

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41BwIgp

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