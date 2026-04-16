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INFECTED RAIN + Butcher Babies + Black Spikes: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Infected Rain in concerto al Legend Club di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Infected Rain in concerto al Legend Club di Milano Aprile 2026
Infected Rain in concerto al Legend Club di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Gli INFECTED RAIN hanno fatto tappa con il loor “The Mutation Phase Tour” anche a Milano, precisamente al Legend Club ieri 15 Aprile 2026. Insieme a loro come co-headliner ci saranno le BUTCHER BABIES, in apertura saliranno invece sul palco le Black Spikes.

Gli Infected Rain sono tornati in Europa e nel Regno Unito in questo 2026 con il loro tour più viscerale e imprevedibile di sempre: il Mutation Phase Tour. Conosciuti per l’esplosiva energia live e la profondità emotiva, la band entra ora in un raro capitolo di transizione tra album, offrendo ai fan un’esperienza cruda e senza filtri che non si ripeterà. Aspettatevi brani tratti da tutta la discografia, insieme a sussurri di nuovo materiale in arrivo.

A loro si sono uniti come co-headliner i Butcher Babies, la potente metal band di Las Vegas il cui mix di thrash, groove e melodie ha infiammato i palchi di tutto il mondo. Rinomati per il loro stile aggressivo e le performance incendiarie, i Butcher Babies continuano a spingersi oltre i limiti, evolvendosi a ogni uscita e dimostrando perché siano oramai una delle forze più dinamiche del metal moderno.

A supportare il tour troviamo le lituane Black Spikes, che portano il loro sound modern metal più heavy e una sorprendente presenza scenica. Con una reputazione già consolidata grazie a spettacoli dal vivo indimenticabili, l’EP appena pubblicato “NIL” segna il prossimo capitolo della loro ascesa, rendendole perfette per questa intensa line-up.

Clicca qui per vedere le foto di Infected Rain a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Infected Rain

INFECTED RAIN: la scaletta del concerto di Milano

  1. THE ANSWER IS YOU
  2. DYING LIGHT
  3. Fighter
  4. Orphan Soul
  5. Black Gold
  6. Stranger
  7. The Realm of Chaos
  8. Ut Supra
  9. PANDEMONIUM
  10. NEVER TO RETURN

BIS

  1. BECAUSE I LET YOU
  2. Judgemental Trap
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