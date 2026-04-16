INFECTED RAIN + Butcher Babies + Black Spikes: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Katarina Dzolic



Gli INFECTED RAIN hanno fatto tappa con il loor “The Mutation Phase Tour” anche a Milano, precisamente al Legend Club ieri 15 Aprile 2026. Insieme a loro come co-headliner ci saranno le BUTCHER BABIES, in apertura saliranno invece sul palco le Black Spikes.

Gli Infected Rain sono tornati in Europa e nel Regno Unito in questo 2026 con il loro tour più viscerale e imprevedibile di sempre: il Mutation Phase Tour. Conosciuti per l’esplosiva energia live e la profondità emotiva, la band entra ora in un raro capitolo di transizione tra album, offrendo ai fan un’esperienza cruda e senza filtri che non si ripeterà. Aspettatevi brani tratti da tutta la discografia, insieme a sussurri di nuovo materiale in arrivo.

A loro si sono uniti come co-headliner i Butcher Babies, la potente metal band di Las Vegas il cui mix di thrash, groove e melodie ha infiammato i palchi di tutto il mondo. Rinomati per il loro stile aggressivo e le performance incendiarie, i Butcher Babies continuano a spingersi oltre i limiti, evolvendosi a ogni uscita e dimostrando perché siano oramai una delle forze più dinamiche del metal moderno.

A supportare il tour troviamo le lituane Black Spikes, che portano il loro sound modern metal più heavy e una sorprendente presenza scenica. Con una reputazione già consolidata grazie a spettacoli dal vivo indimenticabili, l’EP appena pubblicato “NIL” segna il prossimo capitolo della loro ascesa, rendendole perfette per questa intensa line-up.

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INFECTED RAIN: la scaletta del concerto di Milano

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