Intervista ai CACAO MENTAL: guida galattica per cumbieros!

Intervista di Serena Lotti I Foto in gentile concessione di Annapaola Martin



A volte la musica non si limita a riempire uno spazio: lo trasforma. È ciò che accade con Evolución, il nuovo album dei Cacao Mental, il power trio che negli ultimi anni ha ridefinito i confini della cumbia psichedelica fondendo ritualità amazzonica, elettronica urbana e vibrazioni cosmiche. Evolución è un disco che pulsa come un organismo vivente e conferma la band tra le realtà più visionarie e magnetiche della scena indipendente italiana e latino‑urban.

E se sulla carta Evolución è un viaggio sensoriale, dal vivo diventa un’esperienza totale.

Stasera al BIKO di Milano c’è un appuntamento da non perdere per chi ama la cumbia elettronica, la musica tribale e le contaminazioni psichedeliche. Dimenticate i blind date di Tinder, le riunioni coi vecchi compagni di liceo, la pizzata con i parenti o le maratone su Netflix: i Cacao Mental porteranno sul palco del BIKO tutta la forza fisica, tribale e ipnotica del nuovo album.

Un live che promette di essere uno dei più intensi e immersivi della stagione musicale milanese.

Anticipato dai singoli “Rumi Runa” e “Foresta”, Evolución rappresenta il capitolo finale della “Trilogia della Metamorfosi”, iniziata nel 2017 con Para Extrañas Criaturas e proseguita nel 2022 con Reproducción. E no, non è soltanto un disco: è un organismo che respira, si espande e muta. Musicalmente segna un punto di svolta per il progetto: la cumbia elettronica si apre a territori psichedelici, rituali e sperimentali, dove groove tropicali e texture lisergiche convivono con atmosfere che evocano giungla, cosmo e sogno. Un suono che è quasi un segnale lanciato nello spazio per rintracciare chi è ancora capace di vibrare.

Ho incontrato Kit Ramos (voce), Stefano Iascone (tromba, elettronica e produzione) e Marco Pampaluna (chitarre lisergiche) per farmi guidare in questo viaggio sensoriale rigorosamente senza DPI. Ci pitturiamo il viso, mi danno la mano: si parte.

Ciao ragazzi e benvenuti su Rockon. “Evolución” chiude la “Trilogia della Metamorfosi” iniziata nel 2017. Perché sentivate il bisogno di un percorso in tre atti e quale è il traguardo di questa evoluzione oggi? Intendo dire che se questo album è l’atto finale cosa resta dei Cacao Mental del 2017? Siete pronti a distruggere tutto per ricominciare o questa è la vostra forma definitiva?

KIT RAMOS: Grazie mille Rockon per l’invito! La trilogia dei Cacao Mental non è una fine, ma è un passaggio. È un come un ciclo che si chiude, ma in realtà non si chiude davvero, si trasforma, è evoluzione. E una strada piena di abbracci, piena di luci colorate e sorrisi. Una strada che finisce: giri a destra e ne riparte un’altra. Uguale alla prima magari ma con più persone, forse? Comunque è vero, sentivamo il bisogno di un percorso in tre atti e sai perché? Alcune trasformazioni ne hanno bisogno, hanno bisogno del loro tempo. Hanno bisogno di essere attraversate, sono passaggi che non si possono spiegare, si possono solo vivere. Dei Cacao Mental del 2017 resta il seme, un seme che continua a vibrare sempre, un seme che cambia, che muta forma, quello è ciò che resta ancora dei Cacao Mental. Non siamo interessati a distruggere niente ma siamo occupati a lasciare andare quello che ci fa male, quello che non ci fa andare avanti. Noi vogliamo quello e non esiste una forma definitiva…e poi la forma non è che un momento del movimento, cioè quello che resta. È il flusso, è l’amore.

Nella presentazione parlate del disco come un “organismo vivo”. In che modo la vostra musica è mutata nel tempo, da Para Extrañas Criaturas a oggi?

KIT RAMOS: Wow, bella domanda. Quando diciamo che questo disco è un organismo vivo intendiamo che non ci appartiene del tutto. Non è nostro, è parte dell’universo come ogni cosa, dell’aria, della terra. Il nostro disco respira, cambia e si adatta a chi lo ascolta e anche al tempo che lo attraversa. Ti sembra strano? È una strana creatura oggi la nostra musica. Ha seguito il suo flusso naturale, senza resistenze, è diventata sempre più consapevole e più essenziale ma sempre guidata dalla stessa forza, dallo stesso impulso che hanno i Cacao Mental? Sai cosa quell’impulso? È la forza della connessione, qualcosa di invisibile, ma incredibilmente presente.

L’Italia è dominata dall’urban e dal pop sintetico, voi avete scommesso sulla Cumbia, un genere musicale molto particolare. Oggi il pubblico sembra alla ricerca di suoni più “organici” e tribali, vi sentite più precursori o più alieni nel nostro mercato?

KIT RAMOS: Noi non ci sentiamo né precursori né alieni siamo, ma siamo parte dello stesso ritmo, magari solo con una frequenza diversa. La cumbia per noi è terra, corpo, memoria. Oggi le persone hanno bisogno di suoni più organici forse perchè si sta tornando ad ascoltare e noi non abbiamo scelto una direzione vera e propria, abbiamo seguito una chiamata, una vocazione. C’è quella chiamata, continua ad esserci ancora.

Il singolo “Rumi Runa” vede la collaborazione con i peruviani Olaya Sound System. Com’è stato questo dialogo a distanza tra la scena di Lima e quella milanese?

STEFANO IASCONE: Il singolo Run Run, in collaborazione con gli Oliya Sound System, in realtà l’abbiamo fatto in presenza. Gli Oliya Sound System la scorsa estate erano in tour in Europa, hanno suonato a giugno vicino Lecco; li abbiamo intercettati, li abbiamo ospitati a casa nostra e abbiamo fatto una giornata in studio.

Avevamo questa idea di un brano nata dopo un concerto in Repubblica Ceca, dove abbiamo conosciuto uno sciamano che dopo il concerto ci ha detto:

«Cazzo, voi siete pietre! Voi siete delle pietre».

Era appena uscito il disco Reproductions che al contrario è un disco estremamente acquatico con ben cinque canzoni che raccontano e parlano di acqua, e ci è sembrata strana questa affermazione. Dopo una lunga chiacchierata con questo sciamano (un’esperienza veramente incredibile), abbiamo avuto l’idea di scrivere il brano Siamo Pietre.

Abbiamo raccontato questo aneddoto agli Oliya Sound System e da lì l’abbiamo lavorato insieme una giornata in studio e lo abbiamo realizzato. Tra l’altro c’è una grandissima affinità musicale tra noi e loro che vivono dall’altra parte del mondo, la musica è un ponte, è una connessione davvero molto forte.

Non c’è stato alcuno scetticismo da parte di Latinos nei confronti di italiani che fanno la cumbia: questa estrema apertura è uno degli elementi fondamentali delle nostre collaborazioni. Non ci siamo mai battuti in una frase tipo… «Noi siamo Latinos, è la nostra musica, voi che cosa volete?»

C’è al contrario un atteggiamento di profonda curiosità nel fatto che a degli artisti italiani possa piacere la cumbia ed il fatto che noi la interpretiamo in un modo originale, diverso è recepito molto bene.

L’etichetta “World Music” vi sta stretta? Intendo dire per un progetto come il vostro, che unisce la psichedelia di Marco Pampaluna all’elettronica di Stefano Iascone? Come definireste la vostra musica ad un alieno che scende sulla terra?

STEFANO IASCONE: L’etichetta World Music ci sta stretta? Sì e no. Nel senso che sicuramente non siamo etichettabili sotto tanti altri stili, non siamo etichettabili come un gruppo reggae, come un gruppo punk, come un gruppo surf: quando si fanno dei progetti monotematici o monomusicali è più facile dare un’etichetta.

I Cacao Mental non facendo musica tradizionale e continuando a contaminarsi sia dal punto di vista ritmico, che dal punto di vista di scrittura, che di arrangiamento, tematico e sonoro, possono definirsi rappresentanti della World Music perché noi facciamo la musica del mondo, facciamo una musica che vuole appartenere veramente a tutti.

Come spiegheremmo la nostra a un alieno? Eh, questa è una bella domanda! Forse gli diremmo che la nostra musica è musica per strane creature, è musica per terrestri, è musica adatta alla riproduzione ed è musica di evoluzione, perché cantando e ballando il mondo diventa un posto migliore.

Il brano “Shipibo” evoca la cultura ancestrale dell’Amazzonia. Quanto è importante per voi la funzione spirituale della musica nell’era della digitalizzazione estrema?

KIT RAMOS: Shipibo è un brano al quale io tengo tantissimo, diciamo perché è molto personale, molto intimo. E se riesci a tradurre il testo capisci che stai parlando di una persona e del suo tempo, delle delle sue mille vite. Da dove viene, dove è arrivato? È una pezzo molto importante, lo tengo stretto al cuore, è un brano che arriva da lì, dal profondo, molto potente anche a livello testuale. Shipibo è un richiamo più che una canzone, è un filo che collega l’antico col presente. In una epoca di digitalizzazione la musica rischia di diventare. solo consumo, anche se la sua essenza non cambierà mai. La musica sarà sempre un strumento di connessione, di guarigione, di memoria. Per noi l’aspetto spirituale della musica è fondamentale perchè ci ricorda che non siamo soli, che non siamo separati, che siamo una sola cosa anche dentro un mondo fatto di schermi e di velocità. Esiste uno spazio dentro noi ed è sacro, uno spazio dove rallentare il tempo e riportare il corpo alla terra, dove tornare a respirare. Non è qualcosa da difendere o salvare ma qualcosa che continuerà ad esistere sempre. Anche quando ce ne dimentichiamo. La musica continua a essere sempre, è un ponte, anzi un invito ad attraversare quel ponte.

I vostri live sono delle vere e proprie “cerimonie tribali digitali”. Come volete struttare il nuovo set dal vivo? Che esperienza sarà?

KIT RAMOS: Noi in realtà non pensiamo al live, o meglio sì, ma non eccessivamente. Diciamo che non pensiamo al live come ad uno spettacolo, noi vogliamo rappresentare qualcosa di più umano con i colori. Vogliamo ricreare e trasformare il palco il un uno spazio dove vivere tutti insieme. Come un grande branco. Ogni volta il set si trasforma non è mai sempre uguale, tutto dipende dell’energia del momento, di chi c’è, di che cosa hanno dentro le persone che è vengono ad ascoltare i Cacao Mental. Alberi, mari, montagne, c’è tutto. Quando siamo tutti insieme, tutto si trasforma, come una sorta di struttura morbida e fluida. Mettiamo in scena una sorta di rituale, ci trucchiamo e usciamo, lo abbiamo fatto fin dall’inizio e lo faremo ancora e ancora. Quel rituale ha una sua direzione, uno spazio libero e aperto dove la musica può respirare. Il nuovo live sarà un’esperienza più immersiva che narrativa. Sarà proprio un viaggio dove il digitale e il tribale non saranno in contrasto ma una sola cosa, fusi insieme. Un solo battito, una sola frequenza. Corpo e macchina. Non vogliamo che il pubblico ci guardi, ci ascolti e basta. Vogliamo che le persone vengano a perdersi in un’esperienza unica. E magari perchè no? Ritrovarsi alla fine un’altro mondo.

Avete detto che “Non è solo musica, è un segnale lanciato nello spazio per rintracciare chi è ancora capace di vibrare”. Chi vogliono intercettare i Cacao Mental?

STEFANO IASCONE: I Cacao Mental vogliono intercettare tutti e tutte.

La nostra musica in qualche modo è un ponte: è un ponte tra culture, quella latina che si intreccia con la cultura del clubbing europeo, italiano ed europeo, che è un po’ il nostro stile.

La musica è sia un collegamento culturale tra mondi diversi ma è anche strumento per staccarsi dal grigiore della vita quotidiana e da questa rassegnazione in cui siamo prigionieri. La musica può solo fare del bene, è un dono per tutti i terrestri, e in quell’ora e mezza di concerto o per tutto il tempo che dura una canzone ti rapisce e ti distoglie dai tuoi problemi, dalle brutture di questa società malata e violenta.

La musica ti permette di elevarti e allontanarti da questo mondo: puoi davvero sognare di vivere in un altro pianeta dove c’è amore e dove la natura è al centro, dove le persone sono la cosa più imporante e dove il rispetto e la curiosità sono fondamentali.

Avete collaborato con diversi artisti e band, solo per citarne qualcuno: Jovanotti, Miss Keta, Orchestra della Centrale, Paolo Baldini DubFiles, Davide Toffolo, La Inédita. Oggi con chi vorreste fare un feat e perchè?

STEFANO IASCONE: Sì abbiamo fatto tante collaborazioni. Ci piace l’idea di condividere il nostro percorso musicale con persone e con artisti che fanno generi diversi: Myss Keta, Jovanotti, Tre Allegri Ragazzi Morti e chi più ne ha più ne metta.

Di artisti con cui vorremmo collaborare ora sono veramente tanti, però il primo è Manu Chao, perché siamo cresciuti con la sua musica, è un profeta, ci ha fatto veramente sognare o Gabriel Poyo Brito, che è un cantante musicista venezuelano che adoriamo.

Un altro con cui ci piacerebbe tanto collaborare è Residente, il cantante dei Calle 13, che è un altro profeta portoricano matto… parliamo di artisti, di persone che riescono a unire popoli interi.

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