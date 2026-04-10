LOUIS TOMLINSON + Pale Waves + ADMT: le foto e la scaletta del concerto alla Unipol Arena di Bologna

Foto di Giulia Troncon

L’attesa è finita: Louis Tomlinson è tornato in Italia con due tappe imperdibili del suo How Did We Get Here? World Tour. Dopo lo straordinario show di ieri, giovedì 9 aprile all’Unipol Arena di Bologna, l’artista si prepara a replicare l’abbraccio con il pubblico italiano stasera, 10 aprile, all’Unipol Forum di Milano.

Il ritorno sulle scene di Louis è stato preparato con cura: prima con il singolo Lemonade, rilasciato nell’ottobre 2025, e poi con l’uscita dell’atteso terzo album in studio, “How Did I Get Here?” (etichetta BMG), pubblicato lo scorso 23 gennaio 2026.

Il terzo album di Louis: How Did I Get Here?

Il suo terzo album intitolato How Did I Get Here? ha visto Louis andare oltre i propri limiti, come autore, compositore e performer, senza mai risparmiarsi su nulla. Pur non avendo più niente da dimostrare, Louis ha continuato a scrivere, esibirsi e cantare non dando mai nulla per scontato. In studio si lascia trasportare da un’inesauribile creatività e dal desiderio di esplorare nuove direzioni artistiche; dal vivo, invece, ci mette tutto sé stesso, ricambiato da platee sold out che gli restituiscono la stessa energia ed entusiasmo. E come autore, riesce a scavare più a fondo che mai nella propria identità.

Per questo album, Louis ha iniziato a raccogliere alcune idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. L’atmosfera unica del luogo ha contribuito a plasmare il nuovo progetto.

In How Did I Get Here?, Louis si mostra senza filtri, nella sua essenza più autentica: “Tutto quello che ho fatto per arrivare fin qui è stato fondamentale. Dovevo trovare la sicurezza in me stesso per diventare l’artista che volevo essere e realizzare un disco personale, che potesse, spero, piacere alla gente. Penso di esserci riuscito.”

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LOUIS TOMLINSON: la scaletta del concerto di Bologna

Ecco i brani che hanno infiammato l’Unipol Arena di Bologna nella prima delle due date italiane

Lemonade

On Fire

Written All Over Your Face

Out of My System

Bigger Than Me

Saturdays

Angels Fly

Dark to Light

Broken Bones

Defenceless (Acoustic)

Just Hold On (Steve Aoki & Louis Tomlinson song)

Lazy

Sunflowers

Lucid

Tutto su Louis Tomlinson

Dopo aver conquistato il mondo come membro dei One Direction, Louis si è presentato ufficialmente come solista con Walls (2020), che ha superato 1,2 milioni di copie a livello globale e sfiorato il miliardo di stream complessivi. Due anni dopo ha alzato ulteriormente l’asticella con Faith In The Future (2022), entrato direttamente al numero 1 in UK, Spagna, Argentina e Belgio, e nella Top 5 della Billboard 200 negli Stati Uniti, dove ha conquistato il n.2 nelle classifiche Top Album Sales, Top Current Album Sales, Top Independent Albums e Top Vinyl Albums. Il percorso di Louis include anche importanti collaborazioni, come nella hit Back To You con Bebe Rexha & Digital Farm Animals e Just Hold On con Steve Aoki. Oltre ai numerosi riconoscimenti in ambito musicale, Louis è tra i protagonisti della prestigiosa partita benefica Soccer Aid con la squadra inglese e fondatore del The Away From Home Festival, giunto alla quinta edizione, che cura e di cui è headliner. Il Faith in the Future World Tour ha toccato cinque continenti, con due appuntamenti in Italia a Torino e Bologna entrambi sold out, e consacrato Louis tra i performer live più richiesti al mondo: ha registrato sold out nelle arene di 34 Paesi e negli stadi di altri 5, con un memorabile ritorno a casa alla O2 Arena di Londra. Inoltre, ha firmato un altro primato storico, diventando il primo artista maschile solista a esibirsi come headliner all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Nel 2023 ha pubblicato il documentario All Of Those Voices, proiettato nei cinema di 65 Paesi del mondo.