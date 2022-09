LOUIS TOMLINSON: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Dopo gli indimenticabili concerti di Roma e Taormina, Louis Tomlinson è arrivato al Milano Summer Festival per il gran finale del suo “Louis Tomlinson World Tour 2022“.

Per l’artista inglese è stato un gigantesco bagno di folla, la data milanese infatti è andata sold out con 35 mila biglietti venduti e fan accanite in fila da giorni fuori dall’arena munite di tende e sacchi a pelo.

Lo show dell’ex One Direction ha ripagato l’attesa di due anni, grazie a uno spettacolo ricco di effetti speciali e fuochi d’artificio a tutto spiano che hanno mandato in visibilio la platea milanese.

Clicca qui per vedere le foto di Louis Tomlinson in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

LOUIS TOMLINSON – la scaletta del concerto

We made it

Drag me down

Don’t let it break your heart

Two of us

Always you

Bigger than me

Night Changes

7

Fearless

Only the brave

Habit

Copy of a copy

Defenceless

Beautiful war

Little black dress

Walls

__________________________

Through the dark

Kill my mind