Le migliori fotografie scelte dalla redazione dei concerti 2025

Il 2025 volge al termine e ritorniamo con questo articolo che vuole dare spazio ai fotografi di RockOn che sono stati a concerti, eventi e festival in Italia e in Europa.

Insieme a voi sotto palco sia durante il caldo cocente che sotto la pioggia battente. Ci siamo incontrati sia nei grandi festival europei che nelle grande occasioni lungo lo stivale. Abbiamo sempre cercato di pubblicare in tempo, cercando di pubblicare i nostri migliori scatti il prima possibile.

Abbiamo chiesto ai nostri fotografi di segnalarci le loro gallery migliori, mettendo in evidenza anche la fotografia più significativa per ogni raccolta fotografica. Non vogliamo quindi concentrarci sul gusto o il genere musicale, bensì desideriamo condividere con voi frame selezionati e catturati durante quei pochi frenetici minuti che abbiamo a disposizione.

Oltre alle fotografie, potrete anche dare un nome ed un volto alle persone che vedete dietro alla camera.