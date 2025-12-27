Connect with us

Musica

Le migliori fotografie scelte dalla redazione dei concerti 2025

Le migliori fotografie dei migliori concerti 2025 immortalati dai fotografi di RockOn.it

Published

Il 2025 volge al termine e ritorniamo con questo articolo che vuole dare spazio ai fotografi di RockOn che sono stati a concerti, eventi e festival in Italia e in Europa.

Insieme a voi sotto palco sia durante il caldo cocente che sotto la pioggia battente. Ci siamo incontrati sia nei grandi festival europei che nelle grande occasioni lungo lo stivale. Abbiamo sempre cercato di pubblicare in tempo, cercando di pubblicare i nostri migliori scatti il prima possibile.

Abbiamo chiesto ai nostri fotografi di segnalarci le loro gallery migliori, mettendo in evidenza anche la fotografia più significativa per ogni raccolta fotografica. Non vogliamo quindi concentrarci sul gusto o il genere musicale, bensì desideriamo condividere con voi frame selezionati e catturati durante quei pochi frenetici minuti che abbiamo a disposizione.

Oltre alle fotografie, potrete anche dare un nome ed un volto alle persone che vedete dietro alla camera.

GIORGIA DE DATO

The Darkness in concerto all'Alcatraz di Milano, Ottobre 2025

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “THE DARKNESS + Dea Matrona: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “TOKIO HOTEL + Malou Lovis: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Tokio Hotel in concerto Alcatraz Milano, Marzo 2025

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “HALESTORM + Bloodywood: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “SOPHIE AND THE GIANTS: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “FONTAINES D.C.: i ragazzi del punk per una sera provano a portarci in una terra migliore

GIULIA TRONCON

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “ALICE COOPER: lo shock rock conquista Bologna

Alice Cooper Bologna 2025

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere gli articoli correlati qui

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “ONE REPUBLIC: guarda le foto e scopri la scaletta dei concerti di Bologna (Unipol Arena)

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere tutti gli articoli correlati qui

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “VASCO ROSSI dal palco di Bologna annuncia 10 nuovi concerti per il “Vasco Live 2026”

CESARE VERONESI

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “I THE THE infiammano Tener-a-mente: fotogallery e scaletta del concerto

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “THE WHO: la canzone finisce ma ci resta il rock per ballare sopra i nostri problemi

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere gli articoli correlati qui

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere gli articoli correlati qui

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere gli articoli correlati qui

LUNA LA CHIMIA

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “QUEEN AT THE OPERA: foto del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “AVANTASIA: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 1: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “ROMINA FALCONI + Peperita: foto e scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “SIMPLY RED: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

ALESSIA BELOTTI

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “Il mio primo concerto K-pop (케이팝): gli ATEEZ all’Unipol Forum

Ateez in concerto all'Unipol Forum di Milano
Rolling Quartz in concerto al Legend Club di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “ROLLING QUARTZ: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “WAVE TO EARTH: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Wave to Earth in concerto al Fabrique di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “ANNA + Gaia + Astro: le foto del concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “Oneus: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

DAVIDE MERLI

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere tutti gli articoli correlati qui

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere tutti gli articoli correlati qui

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere “OLLY: le foto e la scaletta del concerto dell’Unipol Forum di Assago (MI)

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere “AS I LAY DYING : un concerto per ripartire dalle macerie

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere “ROYAL REPUBLIC + Storm Orchestra: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana di Milano

MARTINA FIORE

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “THE LOTTERY WINNERS + RUT!: le foto e la scaletta del concerto al Circolo ARCI Bellezza di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “JOHNNY MARR e i suoi dieci anni di carriera solista racchiusi in una serata al Fabrique di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “ELODIE: le foto e la scaletta del concerto allo stadio San Siro di Milano

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “Maledetti giovani. Intervista a OCTOBER DRIFT tra negazione, reazione e il ritorno delle chitarre

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “WOLFMOTHER + Dirty Honey: le foto e la scaletta del concerto al Comfort Festival 2025 a Cinisello Balsamo

ANDREA RIPAMONTI

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “TWENTY ONE PILOTS: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “LIMP BIZKIT: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “Gli AC/DC a Imola sono la prova che il rock non morirà mai

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “YUNGBLUD: a Bergamo l’entusiasmante concerto conclusivo del tour europeo

Puoi trovare la gallery completa qui oppure leggere l’articolo correlato “POST MALONE agli I-DAYS: l’Ippodromo di Milano che diventa un ranch

