SOPHIE AND THE GIANTS: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Giovedì 27 novembre i Magazzini Generali di Milano hanno ospitato Sophie and the Giants, progetto guidato dalla cantante e autrice Sophie Scott, oggi al centro della scena pop-elettronica europea. Il live, annunciato come parte del tour in supporto al nuovo singolo “Red Light”, ha mescolato synth pulsanti, ritmi coinvolgenti e la voce intensa di Sophie: una combinazione fatta apposta per far muovere la pista e coinvolgere il pubblico.

In scaletta non sono mancati i brani che hanno fatto conoscere Sophie and the Giants al grande pubblico, alternati a nuove produzioni che mostrano una crescita verso sonorità pop-dance moderne e immediate. Luci, elettronica e un forte coinvolgimento del pubblico hanno trasformato la serata in una festa collettiva, segno di un progetto in continua evoluzione.

Clicca qui per vedere le foto di Sophie and the Giants in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

SOPHIE AND THE GIANTS – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano