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MELANIE MARTINEZ: in concerto il 17 settembre all’Unipol Forum di Milano.

Cantautrice, regista e poliedrica artista multi-platino Oltre 30 miliardi di stream globali e 5,66 miliardi di visualizzazioni su YouTube

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Melanie Martinez | Foto di Cho Giseok
Melanie Martinez | Foto di Cho Giseok

La cantautrice, regista e artista visionaria multi-platino, MELANIE MARTINEZ, arriva live per l’unica data italiana del suoHADES: THE SACRIFICE” tour, giovedì 17 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il tour segna il suo tanto atteso ritorno sui palchi dal 2024 e segue l’uscita di “HADES”, il suo quarto album in studio, pubblicato il 27 marzo. 

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4tOXVYZ

I titolari di carta Mastercard avranno l’accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 09:00 di mercoledì 22 aprile. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 23 aprile. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 12:00 di venerdì 24 aprile.

Il HADES: THE SACRIFICE” tour partirà quest’estate con una prima fase tra Nord America e Messico, per poi proseguire nel Regno Unito e in Europa. A proposito del tour, l’artista ha raccontato: “Durante la fase di scrittura di “HADES”, ho subito capito che anche il tour sarebbe dovuto essere un’esperienza immersiva e cinematografica. L’idea di inventare un nuovo personaggio e immaginare come si potrebbe muovere in questo universo, è qualcosa che mi entusiasma moltissimo. Sarà un tour molto diverso da quelli passati, con un maggiore uso di elementi scenici, effetti illusionistici e giochi con la videocamera. Stiamo curando ogni dettaglio affinché ogni brano abbia il suo spazio. Spero che riesca ad unire le persone, nonostante i tempi strani e un po’ distopici che stiamo vivendo.

HADES ha debuttato alla terza posizione della Billboard 200, segnando il quarto ingresso consecutivo dell’artista nella Top 10 il terzo nella Top 5 e ha raggiunto la prima posizione sia nella classifica Billboard Top Alternative Albums e sia nella Rock & Alternative. Il progetto si presenta come un viaggio in 18 tracce nelle inquietudini e contraddizioni della contemporaneitàconfermando Melanie Martinez come una delle voci più audaci e innovative della sua generazione, venendo definita, in una recente intervista con Rolling Stone, come “una visionaria prolifica, dotata di un’immaginazione inesauribile”. Invece, Variety ha definito l’album come: “carico di tensione ed energia: è emozionante, disturbante e sorprendente al tempo stesso”.

Parlando della genesi e dell’ispirazione dell’intero progetto, Melanie ha dichiarato: “Ho iniziato questo progetto pensando di raccontare una distopia futuristica, ma mi sono resa conto che stavo semplicemente descrivendo il mondo in cui viviamo già. “HADES” è uno specchio incrinato: sotto la rabbia, è un rifiuto dell’indifferenza. È un invito a sentire davvero, a guardare con lucidità e a chiederci se sia ancora possibile creare qualcosa di bello dal caos che ci circonda.”

L’album include i singoli di successo “POSSESSION”, “DISNEY PRINCESS” e “UNCANNY VALLEY”: il primo è il singolo principale del progetto e ha registrato un debutto straordinario con 2,7 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore, superando successivamente i 33 milioni di ascolti globali. Il singolo successivo, “DISNEY PRINCESS”, continua a crescere rapidamente, avendo superato già i 13 milioni di stream a livello globale. Invece, a proposito di “UNCANNY VALLEY”, ultimo brano scritto per l’album, l’artista ha raccontato che “parla di come i social media e l’intelligenza artificiale abbiano distorto il nostro rapporto con la bellezza, portandoci a confrontarci costantemente con volti ritoccati, a rimodellare il nostro aspetto per sentirci desiderabili e ad avere bisogno di un filtro per sentirci normali”.

MELANIE MARTINEZ

giovedì 17 settembre 2026 – MILANO – Unipol Forum di Milano

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4tOXVYZ

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