Le migliori fotografie scelte dalla redazione dei concerti 2024

Anche quest’anno i fotografi di RockOn non si sono risparmiati, hanno seguito concerti, festival ed eventi in lungo e in largo. Siamo stati presenti in tutti i migliori concerti di questo 2024.

Insieme a voi sotto palco sia durante il caldo cocente che sotto la pioggia battente. Ci siamo incontrati sia nei grandi festival europei che nelle grande occasioni lungo lo stivale. Abbiamo sempre cercato di pubblicare in tempo, cercando di pubblicare i nostri migliori scatti il prima possibile.

Abbiamo chiesto ai nostri fotografi di segnalarci le loro gallery migliori, mettendo in evidenza anche la fotografia più significativa per ogni raccolta fotografica. Non vogliamo quindi concentrarci sul gusto o il genere musicale, bensì desideriamo condividere con voi frame selezionati e catturati durante quei pochi frenetici minuti che abbiamo a disposizione.

Oltre alle fotografie, potrete anche dare un nome ed un volto alle persone che vedete dietro alla camera.

Puoi trovare la gallery completa qui del concerto di BigMama

GIULIA TRONCON