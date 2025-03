ANASTACIA: le foto e la scaletta del concerto al Gran Teatro Geox di Padova

Foto di Luna La Chimia

Anastacia, una tra gli artisti di maggior successo di sempre nella storia della discografia mondiale, si è esibita ieri sera al Gran Teatro Geox di Padova.

“#NTK25” – Il Tour

Dopo un’attesa durata tre anni, la popstar di fama internazionale è tornata in Italia per tre imperdibili concerti.

Questo grande tour segna i 25 anni dall’uscita del primo album in studio di Anastacia, pubblicato nel 2000.

Il suo primo successo, il brano “I’m Outta Love” che è incluso nell’album, è uno dei tanti brani presenti nella scaletta. Queste canzoni hanno permesso al pubblico di vivere un viaggio nel tempo nella carriera della cantante statunitense.



Il tour “#NTK25” è stata l’occasione speciale per rivivere le emozioni di un album iconico e per celebrare una carriera costellata di successi.

Anastacia, con la sua grinta e la sua voce potente, ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista unica nel panorama musicale internazionale.

Anastacia ha incantato il pubblico di Padova anche con alcuni dei suoi più grandi successi: “Left Outside Alone” e “Heavy On My Heart” tra le più apprezzate.

Infine non sono mancate alcune delle cover presenti in “Our Songs”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Anastacia a Padova (o sfoglia la gallery qui sotto).

ANASTACIA – La Scaletta Del Concerto Di Padova



One Day in Your Life

Now or Never

Staring at the Sun

Paid My Dues

Nobody Loves Me Better / Don’tcha Wanna

Sick and Tired

Overdue Goodbye

Made for Lovin’ You

I Can Feel You

Vogue / This Is How We Do / Everybody (Backstreet’s Back)

Heavy on My Heart

You’ll Never Be Alone

Secrets / Welcome to My Truth

How Come the World Won’t Stop

All Right Now

Sweet Child o’ Mine

Boxer

Stupid Little Things

Left Outside Alone

Not That Kind

I’m Outta Love

