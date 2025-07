SIMPLE MINDS: le foto e la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival 2025

Foto di Luna La Chimia

I Simple Minds, la band rock scozzese tra le più rappresentative e influenti degli anni Ottanta e Novanta , si sono esibiti ieri sera al Lucca Summer Festival 2025.

“Simple Minds Summer Live” – Il Tour Estivo

Per la prima volta nella loro lunga carriera, i Simple Minds si sono finalmente esibiti sul palco del Lucca Summer Festival.

Il concerto è stato una celebrazione della storia musicale del gruppo grazie a una scaletta generosa di brani iconici ma momenti molto intimi. In particolare “Book Of Brilliant Things” cantato dalla bravissima Sarah Brown ha regalato al pubblico un momento intenso e toccante.

In un’ora e mezza di concerto, i Simple Minds hanno attraversato le sonorità post-punk, new wave e pop-rock che li hanno resi celebri, ma non hanno rinunciato a quell’energia sul palco che tanto è acclamata dalla critica. Gli anni per loro, e soprattutto per Jim Kerr, sembrano non essere passati.

Inoltre, nella parte finale dello show, tante le perle storiche per i fan di lunga data tra cui: “New Gold Dream”, “Promised You A Miracle” e “All The Things She Said”.

Naturalmente non è potuta mancare “Don’t You (Forget About Me) cantata a squarcia gola da tutto il pubblico presente in Piazza Napoleone.



Un concerto memorabile entrato nella storia del Lucca Summer Festival.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Simple Minds a Lucca (o sfoglia la gallery qui sotto).

SIMPLE MINDS – La Scaletta Del Concerto di Lucca

Waterfront

Once Upon A Time

Glittering Prize

Oh Jungleland

Let There Be Love

Love Song

I wish You Were Here

Someone Somewhere In Summertime

New Gold Dream (81-82-83-84)

Theme For Great Cities

Drum Solo

Promised You a Miracle

All The Thing She Said

See The Light

Don’t You (Forget About Me)

Book Of Brilliant Things (sung by Sarah Brown)

Alive And Kicking