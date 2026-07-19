KATY PERRY: le foto e la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival

Foto di Luna La Chimia

Katy Perry, una delle artiste più iconiche e di successo della musica pop contemporanea, si è esibita ieri sera alle Mura Storiche di Lucca nell’ambito del Lucca Summer Festival.

“Out Of Office Summer Tour 2026” – Il Tour Estivo

La pop star statunitense è tornata in Italia per un’unica data del suo tour estivo “Out Of Office”.

Uno show costruito per coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.

Scenografie spettacolari, colori sgargianti, grandi successi e un’energia che ha trasformato ogni brano in una festa collettiva.

Un vero e proprio viaggio di due ore nell’immaginario che l’ha resa una delle icone del pop mondiale tra la fine degli anni Duemila e l’inizio degli anni Dieci.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Katy Perry a Lucca (o sfoglia la gallery qui sotto).



KATY PERRY: La Scaletta del Concerto di Lucca

California Gurls

Teenage Dream

Last Friday Night

Chained To The Rhythm

Straight Up Funk

Never Really Over

Dark Horse

E.T.

Part Of Me

I’M HIS, HE’S MINE

Bon Appétit

Bandaids

Watch It Burn

Heads With Roll

Legendary Lovers

The One That Got Away

Hot N Cold

I Kissed A Girl

ALL THE LOVE

LIFETIMES

Wide Awake

Roar

Firework



