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KATY PERRY: le foto e la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival

In 19mila per l’unico concerto italiano della pop star statunitense

Published

Katy Perry - Out Of Office Summer Tour 2026 - Lucca Summer Festival

Foto di Luna La Chimia

Katy Perry, una delle artiste più iconiche e di successo della musica pop contemporanea, si è esibita ieri sera alle Mura Storiche di Lucca nell’ambito del Lucca Summer Festival.

“Out Of Office Summer Tour 2026” – Il Tour Estivo

La pop star statunitense è tornata in Italia per un’unica data del suo tour estivo “Out Of Office”.
Uno show costruito per coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.
Scenografie spettacolari, colori sgargianti, grandi successi e un’energia che ha trasformato ogni brano in una festa collettiva.
Un vero e proprio viaggio di due ore nell’immaginario che l’ha resa una delle icone del pop mondiale tra la fine degli anni Duemila e l’inizio degli anni Dieci.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Katy Perry a Lucca (o sfoglia la gallery qui sotto).

Katy Perry


KATY PERRY: La Scaletta del Concerto di Lucca

California Gurls
Teenage Dream
Last Friday Night
Chained To The Rhythm
Straight Up Funk
Never Really Over
Dark Horse
E.T.
Part Of Me
I’M HIS, HE’S MINE
Bon Appétit
Bandaids
Watch It Burn
Heads With Roll
Legendary Lovers
The One That Got Away
Hot N Cold
I Kissed A Girl
ALL THE LOVE
LIFETIMES
Wide Awake
Roar
Firework


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