FRANCESCO GABBANI: le foto e la scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Francesco Gabbani, noto cantautore e polistrumentista toscano, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Dalla Tua Parte Tour 2025” – Il Tour Nei Palazzetti

Francesco Gabbani è finalmente tornato sul palco con il suo attesissimo tour che prende il nome dal suo nuovo album uscito lo scorso 21 Febbraio.

Il suo nuovo viaggio live è quindi ripartito ieri sera dal Mandela Forum di Firenze, dove l’artista ha inaugurato una serie di imperdibili concerti nei principali palazzetti italiani.

Il tour ha preso il via a fine 2024 con un concerto sold out all’Unipol Forum di Milano. In quell’occasione fece la promessa di emozionare nuovamente il pubblico soprattutto con le canzoni del nuovo album.

“Dalla Tua Parte”, il suo sesto album in studio, segna una nuova fase artistica per il cantautore.

Infatti con brani come “Viva La Vita”, il pezzo che ha presentato alla 75° edizione del Festival di Sanremo, esplora temi profondi legati al senso della vita.

Questo album riflette quindi una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

Quindi, oltre ad essere un disco che parla di ricerca, è anche un passo nel cammino della sua crescita personale.

Infine, Francesco Gabbani è accompagnato sul palco da una band ampliata.

Ai suoi storici musicisti: Lorenzo Bertelloni (tastiere), Leonardo Caleo (chitarra), Marco Baruffetti (chitarra), Filippo Gabbani (batteria) e Giacomo Spagnoli (basso), si sono aggiunti una sezione d’archi e Will Medini (tastiere).

L’apertura del concerto è stata affidata ad Alex Wyse, il secondo classificato a Sanremo Giovani 2025.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Francesco Gabbani a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

FRANCESCO GABBANI – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Intro Tribale

Magellano Tribale

La Rete

Aldilà

Pachidermi e Pappagalli

Tutti Tutto

Eternamente Ora

Foglie Al Gelo

Così Come Mi Viene

Spazio Tempo

Tra Le Granite e Le Granate

Il Sudore Si Appiccica

La Leggerezza

La Mia Versione Dei Ricordi

Volevamo Solo Essere Felici

Einstein

La Mira

Immenso

Un Sorriso Dentro Al Pianto

Pensieri

Peace And Love

Frutta Malinconia

Modigliani

Viceversa

Vengo A Fidarmi Di Te

Viva La Vita

Buttalo Via

Amen

Occidentalis Karma