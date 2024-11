EMMA MARRONE: le foto della data di Milano

Dopo l’esperienza oltreoceano, Emma è tornata in Italia con i live nei palasport previsti a novembre nelle città di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre).

Dal 4 ottobre è disponibile l’album SOUVENIR Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di Emma arricchito da sei nuovi brani, tra cui il singolo “HANGOVER” con Baby Gang. L’album, in uscita, arriva ad un anno di distanza dal percorso intrapreso con SOUVENIR.

Un disco in cui Emma continua a raccontarsi senza filtri, facendo emergere tutte le sfaccettature della sua personalità con linguaggi e suoni contemporanei.

SOUVENIR Extended Edition (Capitol Records Italy/Universal Music) è disponibile in esclusiva sullo Shop Universal in versione CD autografato e DOPPIO LP con card autografata, in versione CD e DOPPIO LP e DIGITALE in tutti gli store. Questa la tracklist di SOUVENIR Extended Edition: APNEA, HANGOVER (feat. Baby Gang), VITA LENTA, PRET-A-PORTER, FRENCH RIVIERA, LACRIME, FEMME FATALE, CENTOMILA, INIZIAMO DALLA FINE, AMORE CANE (feat. Lazza), MEZZO MONDO, INTERVALLO, SENTIMENTALE, CARNE VIVA, CAPELLI CORTI, INDACO e TAXI SULLA LUNA (con Tony Effe).

In questo mese, e ieri all’Unipol Forum di Milano, l’artista si esibirà live nei palazzetti con uno show unico in cui presenterà per la prima volta dal vivo in Italia i nuovi brani contenuti inSOUVENIR Extended Edition. Un’occasione imperdibile per celebrare un anno ricco di grandi emozioni vissute sempre in modo sincero e senza filtri con il suo pubblico.

Gli altri concerti, organizzati da Friends and Partners e Magellano Concerti, sono in programma il 14 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 17 novembre al Palaflorio di BARI. Aperta al pubblico anche la prova generale che si è tenuta il 7 novembre al Palasport di PONTE DI LEGNO (BS).

EMMA, artista versatile ed eclettica, è stata consacrata come una delle voci più amate in Italia. Ad aprile 2023 ha pubblicato “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale. Con il nuovo disco SOUVENIR (certificato platino)ha raggiunto il primo posto della classifica FIMI/GfK ad una settimana dall’uscita. Ha lasciato tutti senza fiato con Apnea, brano presentato al Festival di Sanremo 2024 e certificato doppio platino, e ha continuato a farci ballare durante l’estate con “Femme Fatale” (certificato oro). In un solo anno ha collezionato 6 dischi di platino e 5 dischi d’oro con i suoi ultimi successi.

HIT WEEK è il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana: unica manifestazione, fuori dai confini nazionali, che promuove la diffusione dell’industria musicale italiana.

HIT WEEK 2024 è realizzato da Ice Italian Trade Agency (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Clicca qui per guardare le foto del concerto di Emma Marrone a Milano o sfoglia la gallery qui sotto.