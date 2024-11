The Good times di Ghali all’Unipol Forum di Milano

Articolo di Stefania Clerici | Foto di Alessia Belotti

È tornato a Milano, da dove era partito lo scorso 28 ottobre il Ghali – Live 2024, la serie di concerti che il rapper portato in tutti i palazzetti d’Italia. La data meneghina registra l’ennesimo sold out per una due ore di puro godimento di uno show dalle mille sfumature. Proprio in quest’anno dove al Festival di Sanremo con Casa mia lo ha consacrato al pubblico più mainstream, Ghali costruisce un live intenso, costruito in più capitoli in cui si alternano i ritmi trascinanti dell’hit pop a blocchi dai toni urban, altri con momenti trap e corali con molti ospiti a cantare sul palco con lui e anche qualche parentesi di riflessioni, lasciate all’amico Rich Ciolino (l’ippopotamo alieno) o a stralci audio / video che accompagnano i brani più intensi.

Ghali in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Ghali si muove elegante on stage prevedendo molti cambi d’abito e circondato da una scenografia che ricorda il deserto, ma anche un non luogo alieno, dove da quello che sembra essere un “tubo circolare”, arrivano sorprese: siano guest per i featuring, siano video che accompagnano la narrazione, sia l’amico ippopotamo, sia lo stesso Ghali.

L’apertura è quella degli altri live con le hit di Giù per terra, Ninna nanna e Walo, che scaldano il pubblico in una sequenza adrenalinica. Poi la setlist ci stupisce con cambi rispetto alle precedenti date del tour, vuoi anche perchè Ghali è passato due settimane fa da questo Forum e parte del pubblico è lo stesso, vuoi anche perchè il viaggio tra Bologna, Firenze, Roma e Napoli gli ha insegnato qualcosa. Arriva l’infilata delle colorate Fortuna, Paprika, Vida, Habibi Happy days, Boogieman e Ricchi dentro su cui si balla alla grande.

Ma quando fa il suo primo ingresso l’alieno Rich, con una grande cassa radio da cui emergono notizie sugli sbarchi dei migranti nel Mediterraneo, accompagnate da frasi politiche estreme a cui le nostre orecchie si sono purtroppo fin troppo abituate a sentire sproloqui, arriva un momento più riflessivo e di significato: Ora d’aria vede un Ghali distrurbato da getti di vento nella sua performance, quasi si trovasse a navigare controcorrente con il vento in faccia, su Wily Wily la sabbia del deserto piove dall’alto sul corpo del rapper, in una metafora figurata della natura incontrollabile.

Ghali in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Dal pubblico arriva la richiesta di Barcellona, per un compleanno da festeggiare, è poi la volta di 22:22, Libertè e Lacrime. Rich Ciolino torna sul palco per un secondo intermezzo che vede tornate Ghali on stage per Marijuana, cantata insieme a Baby Gang, con un pubblico in delirio; dopo Sempre me e Marymango arriva sul palco Simba La Rue, per il featuring di Machiavelli e il suo pezzo Cosa hai detto?

Paura e deliri a Milano incalzano, vedondo poi arrivare Astro con la performance di Celine,cui segue la nuova hit Ghetto Superstar (ma a questo giro senza Lazza), la title track Pizza kebab e poi a chiudere questa infilata di featuring arriva La Madame con Pare. Il pubblico chiede a gran voce Dende e Ghali lo accontenta, mentre Come Milano chiude il blocco trap.

Ghali in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Il finale la spunta sulla poetica Bayna, accompagnata dalle immagini di salvataggio di migranti nel Mediterraneo, descritto come “Seconda mamma” e sulla chiusa “Tu sogni l’America, io l’Italia, la nuova Italia”, si scivola su Cara Italia, per la cui performance Ghali si trasferice dal main stage al palco secondario, montato al centro del parterre. È una festa 360 in cui tutto il Forum canta e danza, fino a quando i toni calano sul video introduttivo e una voce fuori campo di Ghali che porta all hit sanremese di Casa mia, cantata da tutto il pubblico. La festa si conclude con la vibrante Good times, che sigla la fine del live e del tour 2024.

A grande sorpresa viene annunciata la prima data 2025 con il Gran Teatro Ghali il prossimo 20 settembre alla Fiera Milano Live, i cui biglietti saranno disponibili dalle 14 di lunedi 18 novembre.

Giù per terra

Ninna nanna

Walo

Fortuna

Paprika

Vida

Habibi

Happy days

Boogieman

Ricchi dentro

(Ric ciolino) – audio sbarchi migranti

Ora d’aria

Wily Wily (sabbia del deserto)

Barcellona

22:22

Libertè

Lacrime

(Ric ciolino) spot

Marijuana (Con baby gang)

Sempre me

Marymango

Machiavelli (simba la rue)

Cosa hai detto? (pezzo di simba)

Paura e deliri a milano

Celine (con Astro)

Ghetto superstar (senza Lazza)

Pizza kebab

Pare (con Madame)

Dende

Come Milano

Bayna (video migranti)

Cara Italia (centro palco)

Video Intro

casa Mia

Good times