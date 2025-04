THE HIVES: nuovo album in uscita ad agosto e unica data italiana a Milano il 29 ottobre

Grande giornata per i fan degli Hives: la band annuncia oggi l’uscita del nuovo album The Hives Forever Forever The Hives prevista per il 29 agosto e un tour mondiale che farà tappa in Italia per un’unica occasione mercoledì 29 ottobre 2025 all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/42hshaA

Questo messaggio è per informarvi che la rock sensation internazionale The HIVES, la migliore live band del pianeta nonché la vostra nuova band preferita, apprezzata in tutti i continenti per abilità magistrale e slancio sfrenato nel campo della musica rock, ha ancora una volta creato – prima di quanto vi aspettaste – un nuovo corpus di opere come non si sono mai sentite prima e probabilmente non si sentiranno mai più.

Un nuovo disco così pieno di energia, gioia, rabbia e vita che inizierete a mettere in discussione la realtà come l’avete conosciuta. Alla fine ce l’hanno fatta. Ogni singola canzone è un singolo, ogni singolo un successo, ogni successo un colpo in faccia. La loro settima opera, The Hives Forever Forever The Hives, sarà pubblicata il 29 agosto dell’anno 2025, tramite la venerabile Play It Again Sam. L’album è composto da tredici brani musicali realizzati con impegno, trasporto e abilità in Svezia in collaborazione con gli stimati produttori Pelle Gunnerfeldt e Mike D dei Beastie Boys.

Enough Is Enough, il primo singolo estratto dall’album, è accompagnato da un video girato nella grande città di Bucarest, in cui la band assume vari ruoli pugilistici sotto la magistrale direzione del rinomato e pluripremiato regista Eik Kockum.

Parlando del brano, con le loro stesse parole, The Hives dichiarano: «Quale persona sana di mente farebbe iniziare una canzone così? Nessuno tranne The Hives. Sono di nuovo qui prima di quanto ti aspettassi e a questo punto ne hanno abbastanza di tutti. Da qui il titolo. Dig? Dig.»

THE HIVES

World Tour 2025

Mercoledì 29 Ottobre 2025 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 19:30

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/42hshaA

Posto unico in piedi: € 37,00 + prev. / € 45,00 in cassa la sera del concerto.