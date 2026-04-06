Hellfest 2026: informazioni, la lineup completa e programmazione della band

Hellfest 2026 torna con quattro nuovi giorni di concerti dedicati alla musica estrema. L’edizione 2026 si terrà da giovedì 18 a domenica 21 giugno a Clisson, vicino a Nantes. Sul palco ci saranno headliner come Iron Maiden, Alice Cooper, Limp Bizkit e The Offspring, oltre a 183 artisti totali, di cui 85 debutti.

Introduzione al festival

Hellfest, noto come Hellfest Summer Open Air dal 2006, è l’evento imperdibile in Francia per fan del metal, punk e hardcore. Ha ospitato leggende come Metallica, Iron Maiden e Rammstein, diventando uno dei principali festival europei. Per il 2026, il programma include fuochi d’artificio domenica notte dopo The Offspring.

Lineup completa e palchi principali

Il festival conferma presenze come Bring Me The Horizon, Megadeth, Volbeat, Behemoth e molti altri, tra classici e nuove leve. I palchi sono Mainstage 1, Mainstage 2, Warzone, Valley, Altar e Temple. Ecco il programma dettagliato per giorno e palco.

Hellfest-2026 line-up poster

Running order delle band al festival

Consulta il documento ufficiale disponibile sul sito web dell’HellFest 2026, oppure sfoglialo qui sotto