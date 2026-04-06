Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Festival

Hellfest 2026: informazioni, la lineup completa e programmazione della band

Hellfest Open Air a Clisson in Francia dal 18 al 21 Giugno 2026. Programmazione oraria delle band in lineup

Published

Hellfest 2026 - Tales From The Pit - 18 21 Giugno
Hellfest 2026 - Tales From The Pit - 18 21 Giugno

Hellfest 2026 torna con quattro nuovi giorni di concerti dedicati alla musica estrema. L’edizione 2026 si terrà da giovedì 18 a domenica 21 giugno a Clisson, vicino a Nantes. Sul palco ci saranno headliner come Iron Maiden, Alice Cooper, Limp Bizkit e The Offspring, oltre a 183 artisti totali, di cui 85 debutti.

Introduzione al festival

Hellfest, noto come Hellfest Summer Open Air dal 2006, è l’evento imperdibile in Francia per fan del metal, punk e hardcore. Ha ospitato leggende come Metallica, Iron Maiden e Rammstein, diventando uno dei principali festival europei. Per il 2026, il programma include fuochi d’artificio domenica notte dopo The Offspring.

Lineup completa e palchi principali

Il festival conferma presenze come Bring Me The Horizon, Megadeth, Volbeat, Behemoth e molti altri, tra classici e nuove leve. I palchi sono Mainstage 1, Mainstage 2, Warzone, Valley, Altar e Temple. Ecco il programma dettagliato per giorno e palco.

Hellfest-2026 line-up poster
Hellfest-2026 line-up poster

Running order delle band al festival

Consulta il documento ufficiale disponibile sul sito web dell’HellFest 2026, oppure sfoglialo qui sotto

hellfest 2026 running order band scheduleDownload
In this article:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

GOD IS AN ASTRONAUT: a giugno in concerto a Cesena, Roma e Torino

Sentite anche voi il richiamo del sogno? Hellfire Booking Agency è felice di annunciare il ritorno dei God Is An Astronaut! Un pellegrinaggio toccante...

2 giorni ago
Hellfest 2026 - Tales From The Pit - 18 21 Giugno Hellfest 2026 - Tales From The Pit - 18 21 Giugno

Festival

Hellfest 2026: Il running order ufficiale

Hellfest Open Air a Clisson in Francia dal 18 al 21 Giugno 2026. Programmazione oraria delle band in lineup

25/03/2026
Bring Me the Horizon in concerto al Mediolanum Forum di Assago 2023 | foto di Andrea Ripamonti Bring Me the Horizon in concerto al Mediolanum Forum di Assago 2023 | foto di Andrea Ripamonti

Cinema

BRING ME THE HORIZON al cinema: arriva “L.I.V.E. in São Paulo”, evento mondiale solo il 25 e 28 marzo

I Bring Me The Horizon, la band multi-platino vincitrice di un BRIT Award e nominata ai Grammy, si preparano a conquistare il grande schermo....

24/03/2026

Concerti

THE PRETTY RECKLESS in concerto il 14 novembre 2026 a Milano per un’unica data italiana

Il rock oscuro e viscerale dei The Pretty Reckless torna finalmente dal vivo: la band guidata da Taylor Momsen annuncia l’unica data in Italia,...

23/03/2026