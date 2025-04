MARILYN MANSON in concerto il 25 novembre a Bergamo per l’unica data italiana

MARILYN MANSON annuncia oggi la nuova leg del “One Assassination Under God World Tour”, con show che si svolgeranno in America, Regno Unito ed Europa nei prossimi mesi.



Tra questi previsto anche un appuntamento in Italia. MARILYN MANSON, dopo il successo del concerto all’Alcatraz di Milano di febbraio, conferma un nuovo evento che si terrà il 25 novembre 2025 alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43T4cJJ

In vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite il sito ufficiale dell’artista dalle ore 18:00 di oggi 1° aprile fino alle ore 22:00 del 3 aprile;

– in prevendita su Spotify e collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 3 aprile fino alle ore 22:00 del 3 aprile;

– in prevendita generale dalle ore 10:00 del 4 aprile. Saranno disponibili dei Vip Package.

25 novembre 2025 – Bergamo, ChorusLife Arena

Aug 29 – Pryor, OK – Rocklahoma



Sep 18 – Louisville, KY – Louder Than Life

Sep 20 – Pittsburgh, PA – Roxian Theatre

Sep 22 – St. Louis, MO – The Pageant

Sep 23 – Kansas City, MO – The Midland Theatre

Sep 25 – Denver, CO – Fillmore Auditorium

Sep 27 – Albuquerque, NM – Revel

Sep 30 – Anaheim, CA – House of Blues

Oct 1 – San Diego, CA – SOMA

Oct 3 – Las Vegas, NV – Pearl Theater

Oct 5 – Sacramento, CA – Aftershock Festival

Oct 29 – Brighton, UK – Brighton Centre

Oct 31 – Bournemouth, UK – Windsor Hall



Nov 1 – Cardiff, UK – Utilita Arena

Nov 2 – Nottingham, UK – Motorpoint Arena

Nov 4 – Manchester, UK – O2 Apollo

Nov 7 – London, UK – OVO Arena Wembley

Nov 9 – Nantes, FR – Zenith

Nov 11 – Paris, FR – Zenith

Nov 13 – Antwerp, BE – Lotto Arena

Nov 14 – Dusseldorf, DE – Mitsubishi Electric Halle

Nov 15 – Prague, CZ – Fortuna Sports Hall

Nov 17 – Berlin, DE – Max-Schmeling-Halle

Nov 19 – Warsaw, PL – Torwar

Nov 20 – Leipzig, DE – Quarterback Immobilien Arena

Nov 22 – Bern, CH – Festhalle Bern

Nov 23 – Grenoble, FR – Le Summum

Nov 25 – Bergamo, IT – ChorusLife Arena

Nov 27 – Barcelona, ES – Pavello Olimpic Badalona

Nov 28 – Madrid, ES – Palacio Vistalegre

Nov 30 – Lisbon, PT – Sagres Campo Pequeno

