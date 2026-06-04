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CONAN GRAY: le foto e la scaletta del concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo

Conan Gray in concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo, guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Conan Gray in concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Conan Gray in concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Il cantautore multiplatino Conan Gray è arrivato a Bergamo per il suo Wishbone World Tour ieri sera 3 giugno 2026, con la partecipazione speciale della promettente Esha Tewari, a sostegno del suo acclamato quarto album in studio Wishbone. Il tour mondiale, che toccherà in tutto 42 città, è partito il 19 febbraio al Target Center di Minneapolis, dando vita alla nuova era artistica di Conan attraverso Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Questo tour arriva dopo un anno straordinario per Conan, segnato dai risultati da record ottenuti con Wishbone, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Album Sales e si è posizionato nella Top 3 della Billboard 200 – conquistando così il miglior debutto in classifica e segnando la settimana di vendite più alta della sua carriera. All’inizio dell’anno, l’artista ha concluso The Wishbone Pajama Show Tour, che ha fatto registrare il tutto esaurito in numerose venue negli Stati Uniti e in Messico, tra cui l’attesissima esibizione alla Red Rocks Amphitheatre e i suoi primi concerti da headliner a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey.

Clicca qui per vedere le foto di Conan Gray a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto

Conan Gray

CONAN GRAY: la scaletta del concerto di Bergamo

  1. My World
  2. Never Ending Song
  3. Care
  4. Wish You Were Sober
  5. Class Clown
  6. People Watching
  7. The Cut That Always Bleeds
  8. Eleven Eleven
  9. Nauseous
  10. Fainted Love (Acoustic)
  11. Romeo
  12. The Best
  13. Sunset Tower
  14. Heather
  15. Family Line
  16. Connell
  17. Actor
  18. Maniac
  19. Vodka Cranberry

BIS

  1. Memories
  2. Caramel

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