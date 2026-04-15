ROCK IN RIOT 2026: la XIV edizione il 5 e 6 Giugno a Martinengo (Bergamo)

All’alba della quattordicesima edizione, il festival DIY bergamasco ad ingresso libero vi invita ad una due giorni a dir poco imperdibile, con alcune delle band più interessanti e devastanti del sottosuolo italico.

ROCK IN RIOT 2026 – XIV EDIZIONE

5 – 6 GIUGNO

Centro Sportivo Il Tiro – Via Trento 56, Martinengo (BG)

INGRESSO LIBERO e GRATUITO

Day 1: VENERDI’ 5 GIUGNO

𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐇𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬

Dalle Midlands UK: hardcore punk che morde e non molla.⁣⁣⁣

𝐉𝐚𝐠𝐮𝐞𝐫𝐨

Punk/emo made in Vicenza: noise italiano, cuore anni ’90.⁣⁣⁣

𝐖𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐀𝐮𝐭𝐮𝐦𝐧

Metalcore da Bergamo: rabbia e breakdown che spaccano.⁣⁣⁣

𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞

Emo punk da Bergamo: il cuore punk della bassa.⁣⁣⁣

Rock In Riot 2026 – 5 6 Giugno a Martinengo

Day 2: SABATO 6 GIUGNO

𝐘𝐚𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐧

I padrini del desert rock dalla California. Generatori accesi.⁣⁣⁣

𝐒𝐨𝐟𝐭𝐬𝐮𝐧

Shoegaze/post-rock Mojave + Norvegia: Gary Arce x Pia Isaksen. Psichedelia cosmica.⁣⁣⁣

𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫𝐯𝐨

Doom/psych da San Giovanni Bianco, BG: il monte si fa musica. Occulto e 70s.⁣⁣⁣

𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 & 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐚𝐧

Neo-psych da Lago d’Iseo: western, rituali e fuzz ipnotico.⁣⁣⁣

Rock In Riot 2026 – Line Up

Il tutto sarà arricchito come sempre da distro musicali e di artigianato DIY, una mostra fotografica tutta da scoprire, truckfoods per tutte le esigenze e beergarden.

Link utili per il Rock In Riot