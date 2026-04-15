ROCK IN RIOT 2026: la XIV edizione il 5 e 6 Giugno a Martinengo (Bergamo)

All’alba della quattordicesima edizione, il festival DIY bergamasco ad ingresso libero vi invita ad una due giorni a dir poco imperdibile, con alcune delle band più interessanti e devastanti del sottosuolo italico.
ROCK IN RIOT 2026 – XIV EDIZIONE
5 – 6 GIUGNO
Centro Sportivo Il Tiro – Via Trento 56, Martinengo (BG)
INGRESSO LIBERO e GRATUITO
Day 1: VENERDI’ 5 GIUGNO
𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐇𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬
Dalle Midlands UK: hardcore punk che morde e non molla.
𝐉𝐚𝐠𝐮𝐞𝐫𝐨
Punk/emo made in Vicenza: noise italiano, cuore anni ’90.
𝐖𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐀𝐮𝐭𝐮𝐦𝐧
Metalcore da Bergamo: rabbia e breakdown che spaccano.
𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞
Emo punk da Bergamo: il cuore punk della bassa.
Day 2: SABATO 6 GIUGNO
𝐘𝐚𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐧
I padrini del desert rock dalla California. Generatori accesi.
𝐒𝐨𝐟𝐭𝐬𝐮𝐧
Shoegaze/post-rock Mojave + Norvegia: Gary Arce x Pia Isaksen. Psichedelia cosmica.
𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫𝐯𝐨
Doom/psych da San Giovanni Bianco, BG: il monte si fa musica. Occulto e 70s.
𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 & 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐚𝐧
Neo-psych da Lago d’Iseo: western, rituali e fuzz ipnotico.
Il tutto sarà arricchito come sempre da distro musicali e di artigianato DIY, una mostra fotografica tutta da scoprire, truckfoods per tutte le esigenze e beergarden.