ALL TIME LOW + Mayday Parade + Taylor Acorn: le foto e la scaletta del concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti



Gli All Time Low hanno fatto tappa ieri venerdì 13 febbraio 2026 alla Choruslife Arena di Bergamo. La band multiplatino del Maryland, All Time Low – composta da Alex Gaskarth, Jack Barakat, Rian Dawson e Zack Merrick – conosciuta per il suo sound inconfondibile nonché per l’incredibile fedeltà della propria fanbase, sta proseguendo il tour di lancio del nuovo album in studio: Everyone’s Talking!, uscito il 17 ottobre 2025 tramite la loro etichetta Basement Noise Records, in collaborazione con Photo Finish Records/Virgin Music Group.

Dopo aver inaugurato una nuova era a inizio mese con il singolo SUCKERPUNCH presentato di fronte a oltre 25.000 fan durante la tappa del Warped Tour a Washington DC, la band prosegue il percorso con l’uscita di The Weather.

La band che ha venduto oltre 3,5 milioni di album solo negli Stati Uniti e superato i 5 miliardi di stream globali, ha inoltre pubblicato il videoclip ufficiale di The Weather. Come il brano, anche il video ruota attorno alla tensione tra ciò che viene detto e ciò che si prova davvero.

Gli All Time Low annunciano anche le date del tour europeo e britannico del 2026. Il tour partirà il 20 gennaio da Glasgow e includerà tappe iconiche come l’O2 Arena di Londra, oltre a città come Parigi, Praga, Barcellona e molte altre. Anche in Europa saranno accompagnati da Mayday Parade, Four Year Strong e The Paradox.

È un momento straordinario per gli All Time Low: all’inizio del mese hanno regalato una performance memorabile al rinato Warped Tour di DC, affiancati dalla marching band LGBTQ+ DC’s Different Drummers – un’organizzazione musicale che promuove orgoglio e comunità attraverso le performance nella regione di Washington D.C. – e dalla squadra di cheerleading della American University. Il palco si è trasformato in una celebrazione vibrante dell’espressione personale. Tra le apparizioni speciali anche membri di The Paradox, I Prevail, Four Year Strong e Mayday Parade.

Oltre al lavoro sul nuovo disco, lo scorso anno la band ha celebrato il suo ventesimo anniversario con la pubblicazione di The Forever Sessions Vol. 1, un album che raccoglie nuove versioni dei più grandi successi, incluso Dear Maria, Count Me In (ATL’s Version), uscito sempre tramite Basement Noise Records in collaborazione con Photo Finish Records/Virgin Music Group.

Dal loro debutto nel 2003, gli All Time Low hanno scalato le classifiche, fatto il tutto esaurito negli stadi e costruito una fanbase devota in tutto il mondo. Hanno pubblicato cinque album consecutivi nella Top 10 della Billboard 200, ottenendo certificazioni multiplatino, platino e oro. So Wrong, It’s Right è stato inserito da Rolling Stone tra i “50 migliori album pop punk di sempre”.

Nel 2020 hanno raggiunto un nuovo apice con Wake Up, Sunshine, che ha debuttato al #1 nella classifica Top Rock Albums e ha generato il maggiore successo della loro carriera, Monsters [feat. blackbear]. Il brano ha dominato la Billboard Alternative Airplay Chart per 18 settimane consecutive, diventando il pezzo più longevo di sempre nella storia del formato Modern Rock. È stato certificato platino e ha vinto il premio come “Alternative Rock Song of the Year” agli iHeartRadio Music Awards 2022. La superstar Demi Lovato ha anche collaborato con la band per il remix ufficiale.

Il gruppo ha inoltre conquistato il pubblico con performance esplosive in festival come Bonnaroo e Firefly, oltre a partecipazioni indimenticabili in show televisivi come The Late Late Show with James Corden, Jimmy Kimmel Live!, Ellen, Good Morning America e molti altri.

ALL TIME LOW: la scaletta del concerto di Bergamo

SUCKERPUNCH Weightless Poppin’ Champagne PMA Damned If I Do Ya (Damned If I Don’t) Time-Bomb Backseat Serenade Sleeping In Little Bit Something’s Gotta Give Falling for Strangers Missing You Remembering Sunday (con Taylor Acorn) Goodnight, C’est La Vie Everyone’s Talking Dirty Laundry New Religion Sleepwalking Hate This Song Monsters

Encore: