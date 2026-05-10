VAEVA: le foto e la scaletta del concerto all’INK Club di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti
I VAEVA arrivano a Bergamo con il loro “Preda dei Venti Live Tour”. Classe 2005 e cresciuti tra le zone della Brianza, hanno mosso i primi passi tra strada e metropolitana, costruendo nel tempo un percorso autentico e conquistando un pubblico sempre più fedele. Oggi portano sul palco un live diretto e intenso, capace di parlare alla loro generazione, includendo anche i brani dell’ultimo EP.
Clicca qui per vedere le foto dei VAEVA a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto
VAEVA: la scaletta del concerto di Bergamo
- TARARA
- Fingere di ridere
- L’acchiappasogni
- Lamette
- Briciole
- Prendimi
- Sangue ribelle
- Are U Ready + Psycho Killer
- La collina dei ciliegi
- C’era il temporale
- (Non) mi piace
- In bianco e nero
- ETCIÙ
BIS
- (Non) mi piace