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Reportage Live

VAEVA: le foto e la scaletta del concerto all’INK Club di Bergamo

VAEVA in concerto all’INK Club di Bergamo. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

VAEVA in concerto all'INK Club di Bergamo Maggio 2026
VAEVA in concerto all'INK Club di Bergamo foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

I VAEVA arrivano a Bergamo con il loro “Preda dei Venti Live Tour”. Classe 2005 e cresciuti tra le zone della Brianza, hanno mosso i primi passi tra strada e metropolitana, costruendo nel tempo un percorso autentico e conquistando un pubblico sempre più fedele. Oggi portano sul palco un live diretto e intenso, capace di parlare alla loro generazione, includendo anche i brani dell’ultimo EP.

Clicca qui per vedere le foto dei VAEVA a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto

VAEVA

VAEVA: la scaletta del concerto di Bergamo

  1. TARARA
  2. Fingere di ridere
  3. L’acchiappasogni
  4. Lamette
  5. Briciole
  6. Prendimi
  7. Sangue ribelle
  8. Are U Ready + Psycho Killer
  9. La collina dei ciliegi
  10. C’era il temporale
  11. (Non) mi piace
  12. In bianco e nero
  13. ETCIÙ

BIS

  1. (Non) mi piace
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