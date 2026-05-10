VAEVA: le foto e la scaletta del concerto all’INK Club di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti



I VAEVA arrivano a Bergamo con il loro “Preda dei Venti Live Tour”. Classe 2005 e cresciuti tra le zone della Brianza, hanno mosso i primi passi tra strada e metropolitana, costruendo nel tempo un percorso autentico e conquistando un pubblico sempre più fedele. Oggi portano sul palco un live diretto e intenso, capace di parlare alla loro generazione, includendo anche i brani dell’ultimo EP.

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VAEVA: la scaletta del concerto di Bergamo

TARARA Fingere di ridere L’acchiappasogni Lamette Briciole Prendimi Sangue ribelle Are U Ready + Psycho Killer La collina dei ciliegi C’era il temporale (Non) mi piace In bianco e nero ETCIÙ

BIS