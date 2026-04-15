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MARQUIS HILL: le foto del concerto al Blue Note di Milano

Marquis Hill in concerto al Blue Note di Milano. Guarda le foto del live show.

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Marquis Hill concerto al Blue Note Milano del 14 aprile 2026
Marquis Hill in concerto al Blue Note di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Dai suoi esordi come uno dei giovani trombettisti più emozionanti di Chicago, al suo attuale status di musicista, compositore e bandleader di fama internazionale, Marquis Hill ha lavorato instancabilmente per abbattere le barriere che dividono i generi musicali. Jazz contemporaneo e classico, hip-hop, R&B, Chicago house, neo-soul: per Hill, sono tutti elementi essenziali della profonda eredità creativa afroamericana di cui fa parte.

Hill ha vinto il Monk Prize, probabilmente il concorso jazz più importante del mondo. Durante il suo percorso ha collaborato e si è esibito com Marcus Miller, Dee Dee Bridgewater, Boney James, Kurt Elling, Joe Lovano e il coetaneo di Chicago, Makaya McCraven.

Questa visione espansiva è centrale nel suo nuovo album, Composers Collective: Beyond the Jukebox. Il progetto celebra il lavoro dei colleghi e amici cari a Hill, molti dei quali provenienti da Chicago, che ha invitato a comporre un brano appositamente per l’album. Il programma comprende sei composizioni di Hill, oltre a brani di artisti di rilievo come Ernest Dawkins, Gary Bartz, Jeff Parker, Marcus Strickland, SABA, Geof Bradfield e Matt Gold.

Clicca qui per vedere le foto di Marquis Hill a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

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