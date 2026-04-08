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BALU BRIGADA + Ryeberry : le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Balu Brigada in concerto ai Magazzini Generali di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta.

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Balu Brigada in concerto ai Magazzini Generali di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Balu Brigada sono arrivati ai Magazzini Generali per l’unica data italiana e prima tappa del Portal Europe Tour, portando a Milano il loro mix di pop alternativo e produzione dal respiro internazionale.

Il duo neozelandese, formato dai fratelli Henry e Pierre Beasley, ha costruito uno show incentrato sui brani di Portal, album pubblicato nel 2025, nato da un lavoro sviluppato tra diverse città e influenze sonore. Dal vivo, i due hanno alternato momenti più melodici a passaggi più energici, mantenendo una dimensione immediata e accessibile.

Negli ultimi mesi la band ha affiancato i Twenty One Pilots come special guest durante il Clancy World Tour 2025, portando il proprio progetto su palchi internazionali e ampliando il proprio pubblico.

A scaldare la serata il dj Ryeberry, prima dell’esibizione del duo.

La data milanese segna l’inizio del nuovo capitolo live europeo del progetto, dopo un periodo di crescita che ha visto la band affermarsi tra le realtà emergenti più interessanti della scena pop alternativa.

Clicca qui per vedere le foto dei Balu Brigada in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Balu Brigada

BALU BRIGADA – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

  1. The Portal
  2. Golden Gate Girl
  3. Sideways
  4. Politix
  5. 2Good
  6. Designer
  7. The Question
  8. What Do We Ever Really Know
  9. 4:25
  10. Hall & Oates
  11. Oh! Not Again
  12. Birthday
  13. Backseat
  14. But I Do
  15. Bedhead
  16. Butterfly Boy
  17. So Cold
  18. Find A Way
  19. Could You Not

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