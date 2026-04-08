BALU BRIGADA + Ryeberry : le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Balu Brigada sono arrivati ai Magazzini Generali per l’unica data italiana e prima tappa del Portal Europe Tour, portando a Milano il loro mix di pop alternativo e produzione dal respiro internazionale.

Il duo neozelandese, formato dai fratelli Henry e Pierre Beasley, ha costruito uno show incentrato sui brani di Portal, album pubblicato nel 2025, nato da un lavoro sviluppato tra diverse città e influenze sonore. Dal vivo, i due hanno alternato momenti più melodici a passaggi più energici, mantenendo una dimensione immediata e accessibile.

Negli ultimi mesi la band ha affiancato i Twenty One Pilots come special guest durante il Clancy World Tour 2025, portando il proprio progetto su palchi internazionali e ampliando il proprio pubblico.

A scaldare la serata il dj Ryeberry, prima dell’esibizione del duo.

La data milanese segna l’inizio del nuovo capitolo live europeo del progetto, dopo un periodo di crescita che ha visto la band affermarsi tra le realtà emergenti più interessanti della scena pop alternativa.

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BALU BRIGADA – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano