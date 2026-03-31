FINLEY: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Finley sono tornati sul palco dell’Alcatraz per una data completamente sold out, parte del tour Tutto è possibile – La grande festa, pensato come una vera e propria serata per celebrare i vent’anni dell’album, proposto interamente dal vivo.

Il live ha ripercorso i momenti più iconici della carriera della band, alternando i brani storici ai successi più recenti, in un set costruito attorno all’energia pop punk che ha segnato un’intera generazione.

Tra gli ospiti della serata, Mondo Marcio è salito sul palco con Dentro la scatola, mentre per Perdonaci i Finley sono stati affiancati da Dario Pirovano, frontman dei Dari.

La data milanese anticipa l’ultima tappa del tour, in programma l’11 aprile 2026 a Brescia, al Teatro Dis_Play – Brixia Forum.

Clicca qui per vedere le foto dei Finley in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

FINLEY – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano