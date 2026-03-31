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FINLEY: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Finley in concerto all’Alcatraz di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta.

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Finley in concerto all'Alcatraz di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Finley sono tornati sul palco dell’Alcatraz per una data completamente sold out, parte del tour Tutto è possibile – La grande festa, pensato come una vera e propria serata per celebrare i vent’anni dell’album, proposto interamente dal vivo.

Il live ha ripercorso i momenti più iconici della carriera della band, alternando i brani storici ai successi più recenti, in un set costruito attorno all’energia pop punk che ha segnato un’intera generazione.

Tra gli ospiti della serata, Mondo Marcio è salito sul palco con Dentro la scatola, mentre per Perdonaci i Finley sono stati affiancati da Dario Pirovano, frontman dei Dari.

La data milanese anticipa l’ultima tappa del tour, in programma l’11 aprile 2026 a Brescia, al Teatro Dis_Play – Brixia Forum.

Clicca qui per vedere le foto dei Finley in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Finley

FINLEY – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

  1. Tutto è Possibile
  2. Sole Di Settembre
  3. Fumo e Cenere
  4. Addio
  5. Diventerai Una Star
  6. Per Sempre
  7. Scegli Me
  8. Sirene
  9. Run Away
  10. Dentro Alla Scatola (ft Mondo Marcio)
  11. Medley Cover
  12. Il Tempo Di Un Minuto
  13. Killer
  14. Adrenalina
  15. I Miei Amici
  16. Medley Acustico (Ricordi – Per La Vita Che Verrà – Un’altra Come Te – Gruppo Randa)
  17. Porno
  18. Ad Occhi Chiusi
  19. Perdonaci / Wale (ft Dari)
  20. Meglio Di Noi Non C’è Niente
  21. A Me Piace Il Punk Rock
  22. Should I Stay Or Should I Go
  23. Domani

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