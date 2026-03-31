FINLEY: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giorgia De Dato
I Finley sono tornati sul palco dell’Alcatraz per una data completamente sold out, parte del tour Tutto è possibile – La grande festa, pensato come una vera e propria serata per celebrare i vent’anni dell’album, proposto interamente dal vivo.
Il live ha ripercorso i momenti più iconici della carriera della band, alternando i brani storici ai successi più recenti, in un set costruito attorno all’energia pop punk che ha segnato un’intera generazione.
Tra gli ospiti della serata, Mondo Marcio è salito sul palco con Dentro la scatola, mentre per Perdonaci i Finley sono stati affiancati da Dario Pirovano, frontman dei Dari.
La data milanese anticipa l’ultima tappa del tour, in programma l’11 aprile 2026 a Brescia, al Teatro Dis_Play – Brixia Forum.
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FINLEY – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano
- Tutto è Possibile
- Sole Di Settembre
- Fumo e Cenere
- Addio
- Diventerai Una Star
- Per Sempre
- Scegli Me
- Sirene
- Run Away
- Dentro Alla Scatola (ft Mondo Marcio)
- Medley Cover
- Il Tempo Di Un Minuto
- Killer
- Adrenalina
- I Miei Amici
- Medley Acustico (Ricordi – Per La Vita Che Verrà – Un’altra Come Te – Gruppo Randa)
- Porno
- Ad Occhi Chiusi
- Perdonaci / Wale (ft Dari)
- Meglio Di Noi Non C’è Niente
- A Me Piace Il Punk Rock
- Should I Stay Or Should I Go
- Domani