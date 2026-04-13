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OSLO TWINS: le foto del concerto al Circolo ARCI Bellezza di Milano

Oslo Twins in concerto al Circolo ARCI Bellezza di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Oslo Twins concerto Arci Bellezza Milano del 12 aprile 2026
Oslo Twins in concerto all'Arci Bellezza di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Gli Oslo Twins sono una band indie/synth-pop londinese che crea paesaggi sonori suggestivi fondendo trip hop, lo-fi ed elettronica d’atmosfera. Provenienti dalla scena DIY di Bristol, hanno aperto il tour di The Last Dinner Party e suonato tra gli altri al Green Man Festival e Manchester Psych Fest. Il loro EP del 2025 “Tresor”, acclamato dalla critica, con la hit “I Wake Up Slowly”, esplora ricordi, sogni ed emozioni attraverso voci intime, ritmi minimali e texture inquietanti.

Clicca qui per vedere le foto di Oslo Twins a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Oslo Twins
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