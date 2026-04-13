OSLO TWINS: le foto del concerto al Circolo ARCI Bellezza di Milano

Foto di Katarina Dzolic

Gli Oslo Twins sono una band indie/synth-pop londinese che crea paesaggi sonori suggestivi fondendo trip hop, lo-fi ed elettronica d’atmosfera. Provenienti dalla scena DIY di Bristol, hanno aperto il tour di The Last Dinner Party e suonato tra gli altri al Green Man Festival e Manchester Psych Fest. Il loro EP del 2025 “Tresor”, acclamato dalla critica, con la hit “I Wake Up Slowly”, esplora ricordi, sogni ed emozioni attraverso voci intime, ritmi minimali e texture inquietanti.

Clicca qui per vedere le foto di Oslo Twins a Milano o sfoglia la gallery qui sotto