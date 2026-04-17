MASSIVE ATTACK & TOM WAITS: ascolta il singolo ‘Boots On The Ground’

I Massive Attack e Tom Waits pubblicano “Boots on the Ground”, una nuova collaborazione che segna la prima attesissima uscita di nuovo materiale della gruppo di Bristol. Disponibile via Play It Again Sam, l’esclusivo vinile del singolo è accompagnato da una b-side firmata da Waits: un pezzo spoken word ironico e sardonicamente umoristico intitolato “The Fly”.

Un film di “Boots on the Ground”, creato dai Massive Attack in collaborazione con l’enigmatico artista fotografico statunitense thefinaleye, viene ufficialmente presentato in anteprima oggi 16 aprile sulle piattaforme digitali della band. Il potente e suggestivo montaggio ritrae un momento cruciale per l’attuale società americana e arriva all’indomani delle più grandi proteste pubbliche nella storia degli Stati Uniti, incentrate sull’opposizione ai raid dell’ICE, alla militarizzazione delle forze interne e all’autoritarismo statale.

Dopo l’uscita del film e del brano, venerdì 17 i Massive Attack pubblicheranno una riflessione in spoken word sui temi toccati dal singolo ad opera dello scrittore Omar El Akkad, autore dei romanzi American War e What Strange Paradise, e del saggio One Day, Everyone Will Have Always Been Against This.

“Boots on the Ground” è il primo brano dei Massive Attack distribuito dopo la decisione presa dal gruppo di rimuovere la loro musica da Spotify. Sono previste ulteriori pubblicazioni prima e dopo la serie di concerti della band in arrivo nei prossimi mesi, tra cui il tour europeo e le esibizioni da headliner nei festival estivi.

Massive Attack: “È un onore per la nostra carriera collaborare con un artista della grandezza, originalità e integrità di Tom, ma questo brano arriva in un clima di caos. In tutto l’emisfero occidentale, l’autoritarismo statale e la militarizzazione delle forze di polizia si stanno nuovamente fondendo con la politica neofascista. Nel contesto dell’emergenza americana, sia in patria che all’estero, questo brano trasmette impulsi di spietata insensibilità e di forte apatia.”



Tom Waits: “Molti anni fa accettai un invito dei Massive Attack a collaborare. All’epoca gli inviammo ‘Boots on the Ground’. Il lungo ritardo nella pubblicazione non mi ha mai preoccupato. E’ certo che oggi come ieri questa canzone è sempre attuale: la follia disastrosa dell’uomo è un “banchetto per le mosche”. Per questo la B-side del 12” dei Massive Attack, ‘The Fly’, contiene il mio apprezzamento per questo fastidioso insetto alato.”