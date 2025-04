MEDIMEX 25: Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent in concerto a Taranto dal 17 al 21 giugno

Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent sono le stelle del Medimex 2025, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, in programma dal 17 al 21 giugno a Taranto.

venerdì 20 giugno

Primal Scream + St. Vincent



sabato 21 giugno

Massive Attack

Medimex torna con un ricco programma, dedicato al tema della Strada, che offre grandi concerti internazionali, showcase, attività professionali e formative, incontri, mostre, racconti e presentazioni. Un’esperienza immersiva nel mondo della musica con attività rivolte a professionisti, giovani, artisti, appassionati e operatori del settore. Anche quest’anno la manifestazione propone un calendario di attività imponente che si sviluppa su più direttrici e, novità di questa edizione, vede il coinvolgimento di Antonio Diodato e Michele Riondino nella direzione artistica del Medimex. I due artisti tarantini, che svolgono l’attività a titolo gratuito, affiancano il coordinatore artistico Cesare Veronico, nello sviluppo di nuovi progetti e iniziative che saranno presentati nel corso delle prossime settimane.

“Anche quest’anno il Medimex travolgerà la Puglia con un programma di concerti di assoluto rilievo – il commento del presidente della Regione Puglia- Massive Attack, Primal Scream e St.Vincent insieme rappresentano un viaggio tra generi e sonorità che sono sicuro richiamerà pubblico da ogni dove e ancora una volta metterà Taranto al centro della musica mondiale. Accogliamo con grande orgoglio Diodato e Michele Riondino nella squadra del Medimex, squadra che sinora ha ottenuto risultati straordinari e che da oggi si arricchisce di due fuoriclasse. Sono certo che faranno un grande lavoro e porteranno il Medimex a raggiungere mete ancora più ambiziose. Questa grande manifestazione ogni anno riesce nell’impresa di superarsi e diventare un traino fondamentale per la promozione della nostra regione”.

“Quest’anno il tema del Medimex è la “Strada”, luogo che ha dato vita a generi musicali e linguaggi artistici, luogo di incontri, scoperte e avventure – il commento di Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/Medimex – Humus ideale del terreno sul quale si muove la nostra manifestazione. Come sempre i gruppi del main stage non sono scelti solo in base a requisiti professionali. Gli ospiti rispecchiano i valori musicali e civili su cui si poggia il Medimex. Ospiteremo i Massive Attack, gruppo cardine della scena musicale mondiale, tra gli inventori del Trip Hop, sempre impegnati in prima linea su temi importanti per la collettività, come la pace e il rispetto per l’ambiente che ci circonda. I Primal Scream, band scozzese, anch’essa sensibile e impegnata socialmente. Il loro ultimo album, “Come Ahead”, tra i dischi migliori in assoluto usciti di recente, li ha riportati prepotentemente alla ribalta. E St. Vincent, donna, statunitense di Tulsa, vincitrice di 5 Grammy Awards, tra i quali, con “All Born Screaming”, quello di miglior album altenative del 2024. Molto attenta ai temi che riguardano le donne, in ascesa, è considerata la più importante artista alternative del pianeta. Questa edizione del Medimex si avvale, tra gli altri, della consulenza alla direzione artistica, a titolo gratuito, di Antonio Diodato e Michele Riondino. Esattamente come Renzo Arbore nel 2019 a Foggia, Diodato e Riondino hanno accettato la nostra proposta come atto d’amore nei confronti della loro città. Stiamo lavorando insieme a loro ad alcuni progetti speciali che li coinvolgono direttamente. E noi tutti vogliamo ringraziarli pubblicamente. Come di consueto presenteremo il resto del programma nel corso dei prossimi giorni, e vi assicuro che sarà un’edizione candidata a diventare la migliore mai svolta nella bellissima Taranto”.

“Il Medimex è ormai un evento di destinazione, capace di generare un importante movimento turistico grazie a un’offerta culturale che va oltre la musica – il commento dell’assessore regionale al Turismo – I grandi nomi internazionali di questa edizione, come Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent, insieme alle mostre, alle rassegne e agli appuntamenti professionali, trasformano Taranto in un vero e proprio palcoscenico internazionale. Ma ciò che rende il Medimex speciale è la sua capacità di coinvolgere l’intero arco ionico: comunità, operatori, istituzioni che lavorano insieme in buone pratiche di accoglienza e promozione del territorio. È il segno concreto di una Puglia che investe nella musica e nella cultura come leva di sviluppo turistico ed economico. E nella manifestazione, dedicata quest’anno al tema della Strada, Taranto si racconta come luogo di incontro, come crocevia di storie, suoni e visioni. Una città che valorizza il suo patrimonio identitario, che si racconta con orgoglio e si prende il posto che merita”.

“Anche quest’anno, attraverso il Medimex, Taranto si conferma tra le capitali della musica – il commento dell’assessore regionale alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali – Le settimane che precedono l’annuncio degli ospiti internazionali e del programma del festival sono ormai diventate una bella consuetudine per la città e per tutti gli appassionati. La line up di quest’anno dà una prova ulteriore della maturità e del prestigio dell’evento, che intorno alla musica costruisce un’occasione di divertimento ma anche di sviluppo della filiera musicale, di networking e formazione rivolta agli addetti del settore, con un’attenzione speciale per le nuove generazioni. Sono tante le storie che convergono nel Medimex e, tra queste, c’è anche quella di Michele Riondino e Diodato, due artisti tarantini che da quest’anno entrano nella direzione artistica. La loro presenza è un segno del rafforzamento della tarantinità del Medimex: un evento che, alla luce del profondo legame costruito con la città, sarebbe ormai impossibile pensare altrove”.

“Innanzitutto, voglio ringraziare Antonio Diodato e Michele Riondino, due artisti eccezionali da sempre impegnati per Taranto, che sono certo daranno un prezioso contributo al Medimex con iniziative e progetti di grande spessore – il commento di Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture –. Anche questa edizione rappresenta una grande opportunità per la comunità musicale pugliese e per il territorio. Come di consueto la manifestazione offre numerose occasioni di crescita e confronto rivolte ai professionisti della musica e agli artisti e un interessante programma per il pubblico di appassionati che propone musica dal vivo, approfondimenti, incontri e presentazioni, mostre, formazione per i più giovani e momenti per scoprire le novità musicali e per ricordare i grandi del passato. Insomma, un calendario ricco e per tutti gusti che ancora una volta punterà i riflettori nazionali ed internazionali su Taranto. Medimex ancora una volta conferma il suo valore e la sua centralità a livello regionale e nazionale e rilancia l’impegno di Puglia Culture per il comparto della musica, un impegno incessante che in questi anni ha raggiunto risultati notevoli ma che guarda a nuovi traguardi”.

“Taranto in questi anni ha continuato a sviluppare l’attrattività del territorio anche con riferimento alla sua intensa cultura musicale. Il Medimex in questo contesto – ha dichiarato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – incide sui pernottamenti, favorisce la fruizione dei beni culturali di Taranto attirando nuovi viaggiatori attraverso i concerti di grandi ospiti internazionali, le mostre imperdibili, showcase e presentazioni, racconti, attività professionali, scuole di musica. Tutto ciò diventa, per Taranto, motivo di viaggio alimentando la sua millenaria vocazione turistica”

“Medimex ogni anno conferma il suo valore sul piano culturale, regionale e nazionale, e rappresenta un modello anche per la virtuosa collaborazione e cooperazione tra i tanti soggetti istituzionali coinvolti – il commento di Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia – Medimex ancora una volta è l’approdo e il punto di partenza della strategia regionale per il comparto musicale che si sviluppa nel corso dell’intero anno ed è un forte volano per i talenti e le imprese del territorio. Ai grandi concerti, che portano in Puglia il gotha della musica mondiale, anche questa edizione affianca un rilevante calendario di attività professionali rivolte alle imprese e agli operatori del settore, showcase per promuovere le novità della musica regionale, le scuole di musica dedicate ai più giovani, incontri, presentazioni e occasioni per entrare in contatto con il mondo della musica. Un insieme di azioni che svolgono una duplice funzione: agiscono sullo sviluppo del settore musicale regionale e diventano un elemento qualificante e distintivo di attrattività per il territorio”.

Due le serate dedicate ai grandi concerti, nella consueta Rotonda del Lungomare di Taranto: venerdì 20 giugno Primal Scream, tra le formazioni più rilevanti e seminali della scena scozzese, e St. Vincent, iconica e affascinante cantautrice statunitense vincitrice di cinque Grammy Award (Miglior Album Alternative, Miglior Canzone Rock e Miglior Alternative Music Performance nel 2025), mentre sabato 21 giugno Massive Attack, inventori del Trip hop, fortemente impegnati sul fronte ambientale e politico, tra le band più influenti degli ultimi quarant’anni.

Anche quest’anno oltre ai concerti degli ospiti internazionali è prevista una programmazione di showcase – selezionati attraverso una call pubblica disponibile sul sito medimex.it – per presentare 15 progetti tra i più interessanti della scena musicale pugliese e nazionale. Tornano le attività professionali e di networking, uno dei tratti identitari del Medimex, con la partecipazione di artisti e protagonisti del music business italiano e il coinvolgimento di Assomusica, Keepon Live, I-Jazz, Rete Italiana World Music, FIMI, Equaly e Desk Italia Europa Creativa. Tornano, con alcune novità, anche le scuole dei mestieri della musica rivolte ai giovani che vogliono affacciarsi al mondo della musica e ai professionisti che vogliono acquisire nuove competenze. In programma anche i Racconti, per celebrare i grandi protagonisti della musica mondiale, film e libri musicali, con le tradizionali presentazioni con l’autore. E ancora il consueto appuntamento dedicato alla relazione tra musica e arte con un’importante mostra fotografica dedicata ad Amy Winehouse, il video mapping, che quest’anno celebra la storia della manifestazione, e numerose attività collaterali.