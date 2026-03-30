La terza edizione del Bludfest di Yungblud celebrerà la community e introdurrà nuove opzioni di alloggio e trasporto

Praga, 30 marzo – Il festival unico di Yungblud, che negli anni precedenti ha attirato fan da tutto il mondo, lascia per la prima volta il Regno Unito. Un mese fa, gli organizzatori di RFP Concerts, in collaborazione con D Smack U Promotion, hanno annunciato la première esclusiva dell’evento il 27 giugno al Park 360 di Hradec Králové, dove, oltre a Yungblud come headliner, si esibiranno anche artisti come Biffy Clyro, Primal Scream, Palaye Royale e l’artista ceca Pam Rabbit.

Una delle novità sarà l’ampliamento delle offerte di alloggio, che andranno dalle unità glamping completamente attrezzate con servizi premium al campeggio classico con la propria attrezzatura. Saranno inoltre facilitati gli spostamenti grazie a un collegamento diretto in autobus da Praga alla location, e i campeggi resteranno aperti da venerdì a domenica per agevolare arrivi e partenze. Le prime due edizioni di biglietti si sono esaurite in un solo giorno; la terza è attualmente in vendita e sta andando rapidamente sold out. Tutti i biglietti, inclusi quelli per alloggio e parcheggio, sono disponibili su Bludfest.com

Rispetto ad altri eventi, Bludfest vanta elementi unici che lo hanno reso, in soli due anni, un fenomeno sulla scena dei festival europei. Fin dal lancio nel 2024, il festival si è basato non solo sulla line-up, ma soprattutto sulla comunità dei fan del Black Hearts Club e sull’idea che debba essere un luogo dove sentirsi liberi e al sicuro.

«Bludfest è diverso da molti festival e per noi è importante mantenere questo concetto nella forma più autentica possibile. Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui le persone si sentano al sicuro, aperte e naturalmente connesse», afferma Luděk Motyčka, direttore di RFP Concerts.

Anche i media internazionali hanno sottolineato l’atmosfera unica del festival negli anni passati. I reporter della BBC hanno notato che i fan arrivano da tutto il mondo, e molti di loro risaltano la sua apertura e accessibilità, soprattutto in un periodo in cui i prezzi dei grandi festival sono in aumento.

«Lui rappresenta molti di noi che vengono trattati diversamente, e mi ha fatto sentire libero di essere me stesso», ha raccontato un partecipante alla BBC.

La rivista Kerrang! ha scritto di Bludfest: «Con i cancelli del festival che danno il via a un vortice di caos vaudevilliano – proprio come YUNGBLUD stesso – e offrendo praticamente di tutto, Bludfest è un caleidoscopio di creatività.»

Anche il concept dell’area del festival è unico. Bludfest non è solo una serie di concerti, ma un’esperienza giornaliera che unisce musica, arte e comunità. Durante la giornata, i visitatori possono assistere a vari concerti ed esplorare altre zone della “cittadina” del festival — dal bar e la zona merchandising alle installazioni artistiche e agli spazi comunitari.

Uno degli elementi distintivi delle edizioni precedenti è la Make A Friend Tent, che simboleggia apertura e inclusività. Offre uno spazio per i fan che arrivano da soli, aiutandoli a incontrare e connettersi con altri visitatori.

Sono proprio momenti come questi a rendere Bludfest una celebrazione di una nuova generazione di fan. Giunto al suo terzo anno, il festival dimostrerà ancora una volta che la sua filosofia non riguarda solo la musica, ma soprattutto la comunità, l’apertura e la certezza che nessuno sia solo al festival.

Yungblud ha già promesso che il Bludfest 2026 sarà più grande che mai.

Line-up annunciata per il Bludfest 2026

YUNGBLUD

Biffy Clyro, Primal Scream, Palaye Royale, Destroy Lonely, Leap, Pale Waves, Jesse Jo Stark, Bambie Thug, Nieve Ella, Pam Rabbit

Quando: 27 giugno 2026

27 giugno 2026 Dove: Park 360, Hradec Králové

Park 360, Hradec Králové Evento Facebook: https://fb.me/e/45UPRBN7n

https://fb.me/e/45UPRBN7n Sito web: www.bludfest.com