Medimex26: dal 17 al 21 giugno a Taranto con Pet Shop Boys, Suede, Slowdive e…

Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live (prima data del tour estivo europeo – esclusiva Centro Sud Italia), Suede (unica data italiana), Slowdive (unica data italiana),NYC Redux Band playing the music of Ramones (anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli)e Agents of Time sono gli ospiti delle due serate di concerti del Medimex 2026, International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, in programma dal 17 al 21 giugno a Taranto.

20 giugno 2026

PET SHOW BOYS

+ Agents of Time

21 giugno 2026

SUEDE + SLOWDIVE

+ NYC Redux Band (Playing the music of the Ramones)

Biglietti e abbonamenti > https://tidd.ly/3NRWtWH

Medimex torna con un programma che propone grandi concerti internazionali, attività professionali e di networking per gli operatori musicali e gli artisti pugliesi, showcase per presentare le novità della scena regionale e nazionale, incontri, mostre, racconti dedicati ai grandi della musica mondiale, presentazioni e attività per avvicinarsi al mondo della musica. Un’edizione che compie un ideale viaggio dal punk al pop – due generi musicali che nel corso degli anni si sono contaminati e hanno pervasivamente influenzato l’immaginario collettivo e la cultura mondiale – attraverso un fitto calendario che compone un mosaico di appuntamenti, esperienze, approfondimenti rivolti a operatori del settore, giovani, artisti e appassionati di musica.

“Saranno cinque giorni di spettacolo e di energia per Taranto che torna ad aprire la stagione estiva della grande musica pugliese – dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -. Un evento che negli anni è diventato un appuntamento fisso cha la Regione Puglia e Taranto lanciano agli appassionati di musica di tutta Europa, grazie ad una programmazione di respiro internazionale. Accanto ai grandi della scena internazionale ci sarà spazio per la musica pugliese che Regione Puglia e Puglia Culture intendono sostenere attraverso questa manifestazione e gli avvisi pubblici di Puglia Sounds, che saranno pubblicati a breve, finalizzati ad accompagnare e sviluppare il comparto musicale regionale. Mi piacerebbe che il Medimex fosse un’occasione per i nostri giovani e per i pugliesi che magari non possono volare in una qualsiasi capitale europea per vedere un concerto di una band internazionale. Perché il Medimex é dei Pugliesi e per i pugliesi innanzitutto. Un pensiero speciale va alla città di Taranto che diventa sempre di più protagonista della programmazione regionale culturale. Vorrei che Taranto vivesse il Medimex come un’opportunità per la comunità, per produrre sviluppo e per lavorare insieme ad una nuova idea di bellezza ”.

“L’edizione di quest’anno ruota intorno a due espressioni artistiche apparentemente in contrasto ma in realtà con tanti punti in comune: la Cultura Pop e il Punk – dichiara Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/Medimex – La Pop Culture e il Punk sono stati due potenti acceleratori culturali. Entrambi immediati, anti-elitari, democratici, provocatori, iconografici. Approfondiremo questi temi da diverse prospettive. Le loro espressioni più importanti saranno i concerti principali con headliner due importanti pop band: Pet Shop Boys, definiti dal Guinness dei Primati ” il duo britannico pop di maggior successo degli ultimi 40 anni” e Suede, fondatori del Britpop insieme a Blur, Oasis e Pulp. Anche quest’anno le band che abbiamo scelto rappresentano i valori sui quali si poggia il Medimex: Il pacifismo, il rispetto dei diritti civili, la tolleranza, il rispetto per la diversità. Una delle novità principali di questa edizione è un progetto speciale del Medimex in anteprima mondiale a cura del pugliese pluripremiato Grammy Award Marc Urselli: NYC Redux Band- Playing the Music of the Ramones. Una super band composta da musicisti newyorkesi che militano in rock band alternative e che, nel cinquantennale del Punk, celebreranno la musica dei Ramones in un evento senza precedenti. Completeranno la line up una band pugliese di elettronica, ben nota soprattutto all’estero, Agents of Time. E infine una delle band preferite di Robert Smith dei Cure, headliner anch’essi del Medimex 2026: Slowdive, precursori dello stile sonoro shoegaze. Sempre al Punk sarà dedicata una prestigiosa mostra, insomma un Medimex da non perdere con un programma ricco di appuntamenti che presenteremo nel corso delle prossime settimane”.



“Taranto accoglie il Medimex e lo fa con l’autorevolezza di una città che, attraverso la cultura, sta consolidando una nuova centralità nel racconto della Puglia contemporanea – dichiara Graziamaria Starace, assessora al Turismo Regione Puglia – I dati ci dicono anche che Medimex si conferma grande attrattore turistico: negli anni ha generato partecipazione diffusa, forte visibilità mediatica, presenze da tutta Italia e dall’estero. Con Puglia Culture costruiamo un’infrastruttura culturale che sostiene talenti, connette operatori e rafforza il posizionamento della nostra regione nello scenario nazionale e internazionale. Ogni edizione del Medimex, in questo senso, è una scelta di visione pubblica: porta economia, reputazione, movimento e restituisce a Taranto il ruolo che merita nel futuro turistico e culturale della Puglia.

“In questi anni, grazie a una programmazione che viene sempre attesa con grande fermento, Medimex ha avvicinato Taranto alle capitali della musica internazionale – il commento di Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e Conoscenza Regione Puglia-. Nei giorni del festival, la città viene attraversata da forti energie creative che non provengono soltanto dai musicisti che si esibiscono sul palco principale, ma anche da quello che si muove intorno: le nuove voci e sonorità degli artisti e delle artiste che animano gli showcase, i talk, le mostre e gli eventi notturni, le occasioni di incontro e formazione per gli addetti ai lavori e per il pubblico. Una catena di iniziative che dimostra anche una ricaduta in termini di attrattività turistica del territorio. Ecco, Medimex rappresenta per Taranto l’occasione di esplorare questo versante dello sviluppo culturale, che può essere una strada percorribile per ripensare il rilancio della città attraverso l’impegno delle imprese creative”.

“Medimex torna a Taranto portando nuovo sviluppo e valore per tutto il comparto musicale e per il territorio pugliese – il commento di Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture – Anche quest’anno abbiamo costruito un cartellone di spessore che porta in Puglia grandi nomi della musica mondiale, con anteprime ed esclusive nazionali, e offre numerose iniziative rivolte al grande pubblico che spaziano dai concerti alle mostre. Iniziative, che grazie al lavoro di stretta collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anno dopo anno valorizzano una delle città più belle d’Italia attraverso la bellezza e la cultura. Come di consueto, alle attività rivolte al pubblico affianchiamo un’importante segmento di valorizzazione e creazione di occasioni di sviluppo per il comparto musicale regionale, che è uno dei tratti identitari del Medimex che da sempre rappresenta un momento di grande esposizione e crescita per la musica della nostra regione. E proprio in relazione a questo impegno di sviluppo del settore musicale, colgo l’occasione per comunicare la pubblicazione imminente, nel rispetto dei tempi e vincoli dei fondi a disposizione, degli avvisi pubblici Puglia Sounds per sostenere, con importanti novità, il lavoro degli artisti, degli operatori e delle imprese musicali pugliesi. Un nuovo impulso che porta a un deciso radicamento di quelle politiche culturali che hanno trasformato il tessuto produttivo e creativo della nostra regione”.

“Una manifestazione di spessore capace di attirare pubblico a livello nazionale e internazionale – il commento di Pietro Bitetti, sindaco di Taranto – Regione Puglia con il Medimex ci aiuta a far crescere la nostra città, ad aumentare l’attrattività attraverso ospiti di grande livello e i concerti che si svolgono in un luogo simbolo della città, un sito importante e molto centrale per la città che nei prossimi vorremmo valutare e verificare”.

“Il Medimex si conferma anche nel 2026 un punto di riferimento imprescindibile per il mondo della musica. In un settore in continua evoluzione, iniziative come questa sono fondamentali per creare nuove connessioni, sostenere lo sviluppo di un ecosistema creativo sempre più dinamico e la formazione di autori e artisti, grazie a un articolato programma di incontri con i professionisti del settore, capace di offrire strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e costruire percorsi professionali più consapevoli. Inoltre, il lavoro che il Medimex porta avanti sul territorio pugliese – dichiara Claudio Carboni, Consigliere di Gestione SIAE – rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa generare valore, favorendo la crescita dell’industria culturale locale, stimolando opportunità professionali e contribuendo alla promozione della regione a livello nazionale e internazionale”.

Sono due le serate di grande musica internazionale in programma sulla rotonda del lungomare di Taranto. Sabato 20 giugno arrivano i Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live, il duo delle meraviglie, che in quarant’anni di attività ha inanellato numerosi record e plasmato il genere pop con hit indimenticabili, presenta un live show immersivo e tecnologico che il The Times ha consacratocome”lo spettacolo pop più affascinante dell’anno”. Nella stessa serata sul palco anche Agents of Time, formazione elettronica pugliese, composta dai producer Andrea di Ceglie e Luigi Tutolo, che dal 2013 si è esibita nei principali festival e dancefloor mondiali e ha remixato un brano di The Weeknd. Domenica 21 giugno sono previsti tre concerti. Il Medimex celebra i 50 anni del punk con NYC Redux Band playing the music of Ramones, anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli, i brani del disco omonimo di debutto dei Ramones reinterpretati da un supergruppo che riunisce alcuni dei più importanti musicisti della scena statunitense: Brian Chase (Yeah Yeah Yeahs), Sami Yaffa (Michael Monroe, Joan Jett), Steve Conte (New York Dolls), Kid Congo Powers (ex-Bad Seeds), Luis Accorsi (Toxic Tito), Eugene Hutz (Gogol Bordello), Victoria Espinoza (Puzzled Panthers/Gogol Bordello) e Tammy Faye Starlight. Tornano al Medimex, dopo l’indimenticabile concerto del 2017 a Bari, gli Slowdive, band britannica imprescindibile per gli appassionati di shoegaze con all’attivo album e live di culto. E infine Suede, capostipiti del britpop a Taranto per presentare i brani più celebri del loro repertorio e l’osannato Antidepressants, ultimo disco pubblicato nel 2025.

Biglietti e abbonamenti > https://tidd.ly/3NRWtWH

Prevista anche una programmazione di showcase – selezionati attraverso una call pubblica disponibile sul sito web medimex.it – per presentare i progetti più interessanti della nuova scena musicale pugliese e nazionale. Anche quest’anno la manifestazione si avvale della consulenza artistica, a titolo gratuito, di Antonio Diodato e Michele Riondino che affiancanoil coordinatore artistico Cesare Veronico. Antonio Diodato presenta la seconda edizione de Le Strade del Mediterraneo, progetto speciale realizzato per portare nuove sonorità e creare una forte connessione tra le sponde del nostro mare, mentre Michele Riondino propone un progetto speciale tra musica e teatro. Tornano le attività professionali e di networking realizzate per facilitare l’incontro e la connessione tra il settore musicale pugliese e rappresentanti del music business italiano. In programma panel, tavole rotonde, masterclass in collaborazione con alcuni tra i principali network musicali italiani: Assomusica, Keepon Live, I-Jazz, Italia Jazz Club Rete Italiana World Music e Desk Italia Europa Creativa. Confermato il segmento di attività formative con Medimex Music Factory rivolta ad autori, produttori e compositori e un appuntamento, novità assoluta, dedicato alla cultura Hip Hop con laboratori su scrittura, composizione e graffiti. Ai Ramones e ai cinquant’anni del punk sono dedicati un’importante mostra fotografica e il video mapping, che approfondisce il legame tra il punk e il pop. Tornano anche i Racconti, le grandi storie dei protagonisti della musica mondiale, e i libri musicali, con le tradizionali e sempre più seguite presentazioni con l’autore. Il programma completo sarà annunciato nel dettaglio nel corso delle prossime settimane, aggiornamenti costanti sono disponibili sul sito web medimex.it.