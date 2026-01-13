SUEDE: ascolta il nuovo singolo “Sweet Kid”

I giganti della musica indipendente britannica SUEDE – certificati platinum-selling, vincitori del Mercury Prize e insigniti del titolo NME God Like Genius – annunciano oggi la pubblicazione del singolo “Sweet Kid”.

Nuovo estratto dall’acclamato ultimo album ANTIDEPRESSANTS, il brano sarà disponibile in radio a partire da giovedì 15 gennaio 2026.

Brett sul brano ha detto: “The song is about my relationship with my son. There’s a shadow of mortality there. There’s that feeling that I think every parent has, where their ultimate fear is that they’re not around to see their kids grow up. Which is always a possibility. No one really knows what’s around the corner. When I’m writing about my family I try not to make it too sweet. It’s too easy to write sickly songs about your family. I always try and put a little bit of grit in there.”.

Il lancio di ANTIDEPRESSANTS nel 2025 è stato accompagnato da un’accoglienza critica entusiastica. Il decimo album in studio della band ha debuttato al #2 della Official UK Albums Chart ed è stato inserito nelle classifiche di fine anno della critica, venendo nominato da The Guardian, MOJO, Uncut Magazine, Record Collector, The Sun e molti altri come uno degli album essenziali dell’anno.

I Suede hanno inaugurato Antidepressants con Suede Takeover, una residenza di un mese al Southbank Centre di Londra, durante la quale hanno ripensato e reinventato il proprio show dal vivo. La serata inaugurale ha visto l’album eseguito integralmente in the round, due settimane prima dell’uscita ufficiale, seguito da un encore a sorpresa composto esclusivamente da brani del loro periodo post-reunion.

Accogliendo un pubblico sold out, Brett Anderson ha dichiarato: “We are Suede. The anti-nostalgia band”.

The Telegraph ha commentato così, “genre-defining pioneers prove their lasting vitality”, mentre il Financial Times ha detto, “they lead the way for their peers.” I newspaper li ha così lodati “a rare exercise in revitalised creative excellence”, mentre The Sun ha così scritto, “Suede are so confident in the here and now they don’t need to look back. And who could blame them with material this good?”. Loud & Quiet Magazine ha confermato, “the forthcoming unheard Antidepressants is received like ‘Animal Nitrate’ 12 times over.” .

Hanno fatto seguito cinque ulteriori serate di performance ed eventi per celebrare la creatività instancabile della band. Tra questi, la proiezione del documentario intimo e personale del 2018 The Insatiable Ones, accompagnata da una Q&A dal vivo con Miranda Sawyer e il regista Mike Christie. Due serate dedicate ai classici più amati, alle hit e ai nuovi brani dei Suede alla Royal Festival Hall, seguite da una serata intima off-mic con la band. Il tutto si è concluso con il primo concerto da headliner completamente orchestrale dei Suede, in collaborazione con la Paraorchestra. Il London Standard ha scritto: “there is a serious intent to their work which is far from cosy, a drive to push themselves, and their listeners, into challenging territory… amid all the torrid times in England now it’s actually a relief to have them still excelling at the forefront of a counter-culture.”.

l suono di ANTIDEPRESSANTS è stato ampiamente riconosciuto come carico dell’energia unica che da sempre caratterizza gli show dal vivo della band. Dall’uscita di Autofiction nel 2022 — il nono album dei Suede, acclamato dalla critica e il loro disco con il miglior piazzamento in classifica degli ultimi oltre 20 anni, debuttando al #2 della Official UK Album Chart — la band si è esibita davanti alle più grandi platee della propria carriera, con concerti in oltre 14 Paesi.

L’energia che circonda i Suede non mostra segni di rallentamento: nel 2026 la band sarà protagonista di un tour UK da headliner completamente sold out tra gennaio e febbraio, prima che il Dancing With The Europeans Tour approdi in Europa a marzo, con ulteriori annunci in arrivo nel corso dell’anno.

Il tour europeo farà tappa in Italia per un’unica e imperdibile data per la quale rimangono pochissimi biglietti acquistabili.

Antidepressants è disponibile ora in diversi formati, tra cui CD (standard e deluxe), vinile LP (standard e versioni colorate), picture disc LP, musicassetta e box set deluxe.