Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

SUEDE + Swim School: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Suede in concerto al Fabrique di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Suede in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026
Suede in concerto al Fabrique di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Sono arrivati in Italia i Suede con un nuovo appuntamento venerdì 27 marzo 2026 al Fabrique di Milano. I giganti della musica indipendente britannica, vincitori del Mercury Prize, certificati NME God Like Genius e con diversi dischi di platino all’attivo, hanno pubblicato lo scorso il 5 settembre 2025, il loro attesissimo decimo album in studio, Antidepressants.

Un disco che sprigiona l’energia e l’urgenza tipiche dei loro concerti e che la scorsa settimana è stato presentato in anteprima assoluta durante un esclusivo show al Southbank Centre di Londra, prima tappa di una residenza già tutta esaurita. Lo spettacolo, interamente costruito sul repertorio post-reunion, è stato accolto con entusiasmo.

La critica internazionale è unanime: MOJO assegna cinque stelle e lo descrive come “a defiant, death-defying record -as much joy ride as memento mori”. Per Uncut “their most intoxicating, unhinged album since Coming Up”, Record Collector lo definisce “thrilling and exhilarating” e Classic Pop ne esalta l’ “intensely energetic return”.

ll singolo attuale “Dancing With The Europeans” è già in alta rotazione su BBC Radio 2 e 6Music ed è stato definito “euphoric” dal NME, mentre il Times commenta: “Antidepressants is a fascinating record. Suede are going faster and harder than they ever have been.”.

Il Suede Takeover al Southbank Centre prosegue con appuntamenti speciali: il 12 settembre nella Purcell Room verrà proiettato il documentario cult del 2018 The Insatiable Ones. Seguono due serate al Royal Festival Hall (13 e 14 settembre) dedicate a classici, hit e nuovi brani; un inedito live “off-mic” alla Purcell Room il 17 settembre; e gran finale il 19 settembre alla Queen Elizabeth Hall con il primo concerto orchestrale della band insieme alla Paraorchestra.

Chi sono gli SUEDE?

I Suede hanno dato il via alla rivoluzione Britpop negli anni ’90, riportando in auge il romanticismo e il dramma del glam rock, distinguendosi dalla psichedelia sognante dello shoegaze e dalla scena Madchester. Tuttavia, nonostante la loro enorme influenza, sono sempre rimasti ai margini del movimento Britpop, evitando il comportamento “da maschiaccio” tipico di altre band del genere.

Preferivano l’estetica decadente e artistica del proto- e post-punk, piuttosto che i toni vivaci degli anni ’60. Questo li rese unici ma anche meno commerciabili, soprattutto quando il Britpop divenne sinonimo di riff chiassosi e cori da pub. Le tensioni interne tra il cantante Brett Anderson e il chitarrista Bernard Butler portarono all’uscita di quest’ultimo durante la registrazione del secondo album, Dog Man Star (1994), un’opera cupa e ambiziosa.

Dopo l’addio di Butler, il giovane Richard Oakes entrò nella band e contribuì al cambio di rotta più pop-glam con l’album Coming Up (1996), che fu un grande successo commerciale. Seguirono altri due album, Head Music (1999) e A New Morning (2002), ma la band perse slancio, complice anche la lotta di Anderson contro la dipendenza da droghe. Nel 2003 si sciolsero.

Durante la pausa, Anderson pubblicò album solisti e si riunì brevemente con Butler per un progetto chiamato The Tears. La band si riformò nel 2010, con una serie di concerti e poi nuovi dischi: Bloodsports (2013), Night Thoughts (2016), The Blue Hour (2018) e Autofiction (2022), dimostrando una maturità musicale e mantenendo il proprio stile drammatico e raffinato.

Clicca qui per vedere le foto degli Suede a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Suede

SUEDE: la scaletta del concerto di Milano

  1. She
  2. Trash
  3. Animal Nitrate
  4. The Drowners
  5. Personality Disorder
  6. It Starts And Ends With
  7. The 2 Of Us
  8. Filmstar
  9. Can’t Get Enough
  10. June Rain
  11. She’s in Fashion
  12. Lazy
  13. Shadow Self
  14. The Wild Ones
  15. Flow
  16. So Young
  17. Metal Mickey
  18. Beautiful ones

BIS

  1. Satureday Night
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Marlene Kuntz in concerto all'Alcatraz di Milano Marzo 2026 Marlene Kuntz in concerto all'Alcatraz di Milano Marzo 2026

Reportage Live

MARLENE KUNTZ a Milano, IL VILE suona ancora dentro di noi

Siamo stati alla data milanese del trentennale del disco più scuro, più cattivo (con l’umanità) dei Marlene e ne siamo stati scorticati vivi, come...

15 ore ago
Alexia in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it Alexia in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Reportage Live

ALEXIA: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Alexia torna al Fabrique di Milano per il suo concerto evento "The Party - Back to the Dancefloor", guarda le foto e la scaletta.

1 giorno ago

Reportage Live

SPRINTS a Milano : il post-punk ha una nuova, feroce bandiera

Sprints in concerto al Circolo Arci Bellezza, Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

2 giorni ago
Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 Milano Marzo 2026 Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 Milano Marzo 2026

Reportage Live

Non tutti si sbattono come gli ELEPHANT BRAIN

La band di Perugia recupera lo slittamento della data di gennaio questo 24 marzo conquistando un sold out in Santeria Toscana, e anche la...

2 giorni ago