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ALBERTO FERRARI in tour 2026: l’anima dei Verdena si svela in una dimensione intima e acustica

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Alberto Ferrari | I Hate My Village in concerto a Bologna 2019 | foto di Luca Ortolani
Alberto Ferrari | I Hate My Village in concerto a Bologna 2019 | foto di Luca Ortolani

Alberto Ferrari, l’iconico frontman, chitarrista e principale compositore dei Verdena e del supergruppo I Hate My Village, si prepara a tornare sul palco. Questa volta, però, dimenticate i muri di distorsione e i volumi assordanti: l’artista ha annunciato una serie di esclusivi concerti solisti pensati per spazi intimi e atmosfere raccolte.

Il tour rappresenta un’occasione rara per i fan di avvicinarsi al nucleo creativo di uno dei musicisti più influenti del panorama indie e alternative italiano. Accompagnato solo dalla sua chitarra, Ferrari proporrà un set che promette di essere un’esperienza essenziale, nuda e diretta tra i classici dei Verdena, rivisitazioni spogliate di brani storici e cover, una selezione di canzoni di altri artisti che hanno segnato la sua formazione artistica e la sua sensibilità poetica.

Questi i primi appuntamenti annunciati:

17 maggio 2026 – Fano (PU) Sopravento – ex Chiesa di San Francesco

9 agosto 2026 – Scicli (RG) Azul – Museo della Pietra (live all’alba)

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