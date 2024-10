I HATE MY VILLAGE: dal 28 ottobre in tour per presentare l’ultimo album “Nevermind the Tempo”

Gli I Hate My Village stanno per tornare a travolgere i palchi di tutta Italia. Dopo l’intenso tour estivo e le due straordinarie aperture ai concerti dei Jet a settembre, lasuperband più amata della scena indipendente italiana formata da Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari si prepara a tornare dal vivo con una serie di imperdibili date organizzate da DNA concerti.

28 ottobre FERRARA – IN SINTESI – Sala Estense

12 novembre MILANO – Rock Your Mind – Base

06 dicembre LIVORNO – The Cage

08 dicembre ROMA – Angelo Mai

10 dicembre TORINO – Milk

13 dicembre PERUGIA – Urban

14 dicembre RAVENNA – Passatelli in Bronson

19 dicembre RONCADE (TV) – New Age, biglietti > https://tidd.ly/4fgeciD

20 dicembre BERGAMO – Druso

21 dicembre GENOVA – Teatro Verdi

04 gennaio MOLFETTA (BA) – Eremo, biglietti > https://tidd.ly/4fgeciD

05 gennaio CASERTA – Lizard Club

Appuntamenti preziosi per ascoltare dal vivo Nevermind The Tempo, l’attesissimo ultimo album della band uscito a maggio per Locomotiv Records, e immergersi nel suo mondo unico, storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, che nei concerti trova pieno compimento ed esplode con straordinaria energia.

Nevermind The Tempo (Locomotiv Records, 2024) èuna specie di manualetto per sbagliare. Un disco sgrammaticato che non cerca nessuna grammatica, che non rincorre nessuna architettura musicale. Un elogio dell’errore e dell’imperfezione come risposta all’assillante ricerca di perfezione del nostro tempo.

Un album capace di creare un universo nuovo, visionario e libero, in continua evoluzione. La fusione brillante, selvatica e sfacciata di quattro artisti diversissimi ma capaci di completarsi alla perfezione, in modo naturale e istintivo,plasmando unmosaico sonoro disallineato ma meticolosamente assemblato, formato da tasselli imprecisi di intuizioni sorprendenti, combinazioni irriverenti e contaminazioni che corrodono ogni regola o equilibrio precostituito.