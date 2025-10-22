Una nuova dimensione per i VERDENA: l’addio di Roberta e il futuro che arriva

I Verdena voltano pagina. Con la fine del tour “Volevo Magia” si chiude un’epoca e ne inizia un’altra: Roberta lascia la band, mentre Luca e Alberto lavorano già a un nuovo album.

Una nuova dimensione si apre nel mondo Verdena, ecco le parole della band:

Come una goccia

A new dimension

Dopo aver condiviso un lunghissimo percorso, alla fine del tour “Volevo Magia”, Roberta ci ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto. Proseguirà per la sua strada. E noi per la nostra, lavorando a un nuovo album. E’ da un po’ di tempo che questa cosa era in attesa di essere detta ma forse ci serviva un po’ di tempo per metabolizzare… sapete com’è… Ringraziamo veramente tanto chi ci ha seguito e aiutato in questi anni.

Sperando che il futuro sorrida a tutti, Luca e Alberto

~ Siamo tutti sensibili al ridicolo e alla vergogna ~

Il messaggio di Roberta Sammarelli:

Sarò onesta perché è nella mia natura esserlo. Qualcuno già sa, qualcuno lo sospetta, qualcuno invece non se lo aspetta: non suonerò più nei Verdena. È stata una scelta (molto difficile) che ho preso alla fine del tour del 2023 e che ho comunicato alla band già a quel tempo. La notizia non è stata divulgata fino a oggi, chi segue i Verdena sa che non siamo mai stati bravi con le parole, ma è arrivato il momento di dirlo, sia per ringraziare di questo grande pezzo di vita che dai 16 anni mi ha portato fino ai 46, sia per ringraziare il pubblico fantastico che mi ha accompagnato fin qui.

Sono stati anni speciali, a volte incredibili, a volte complessi, altri commoventi. Niente potrà cancellare quello che è stato fatto, che fortunatamente resta indelebile nella musica. Ora sento il bisogno di andare avanti, in un’altra direzione, in uno o più viaggi che non sono sicura dove mi porteranno, ma che è il momento di intraprendere. Buona fortuna a tutti!