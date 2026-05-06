SOPRAVÈNTO 2026: Dimartino, Tarta Relena e Alberto Ferrari protagonisti a Fano.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, dal 15 al 17 maggio a Fano (Pesaro e Urbino) torna il festival SOPRAVÈNTO, con la direzione artistica di COLAPESCE e DIMARTINO, organizzato da Rebel House e Comune di Fano con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura.

Il festival si distingue per il forte legame con il territorio che lo ospita, una città le cui origini affondano nel mare e che ne custodisce tradizioni e identità, offrendo al tempo stesso uno sguardo ampio e contemporaneo attraverso cui riscoprire e valorizzare le bellezze del paesaggio e della cultura locale. Sopravènto punta sulla dimensione intima dei suoi live, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare gli artisti in una forma diversa dal solito, più essenziale e ravvicinata, capace di valorizzare la scrittura e la presenza scenica.

Con il nome Sopravènto – termine usato in marineria per indicare ciò che si trova dalla parte da cui spira il vento – si è voluto portare un omaggio alla cultura di questa città e di chi racconta con orgoglio le sue tradizioni.

La città marchigiana si trasformerà, per tre giorni, in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando concerti, incontri e momenti di condivisione in luoghi simbolo della marineria fanese e del suo suggestivo centro storico. Il festival si apre e si chiude con la tradizionale processione della barca, emblema del legame tra Fano e il mare. Cuore del festival sarà l’Ex Chiesa di San Francesco, uno degli spazi più affascinanti di Fano, un luogo storico che oggi accoglie linguaggi contemporanei in dialogo con le architetture medievali. Il monumento farà da sfondo ai concerti di DIMARTINO (15 maggio), TARTA RELENA (16 MAGGIO), ALBERTO FERRARI (VERDENA) (17 MAGGIO).

«Ci avviciniamo alla terza edizione di questo piccolo grande festival con la gratificante sensazione che la città di Fano lo stia sentendo giorno dopo giorno sempre più suo – dichiara Mattia Priori di Rebel House – Nella sigla scritta da Carnesi, Colapesce e Dimartino e animata dai pennelli di Giada Fuccelli, c’è la stessa poesia che emerge ogni qual volta i racconti e le storie della nostra città marinara incontrano le note della musica d’autore.»

La 3ª edizione di Sopravènto si aprirà il 15 maggio alle ore 18.00 al Faro di Fano con la processione della barca, tipica batana dell’Adriatico usata dai pescatori, simbolo del festival sin dalla sua prima edizione.La barca, accompagnata da cori e canti, verrà spinta a mano per le vie del centro storico fino all’Ex Chiesa di San Francesco dove diventerà parte integrante della scenografia dei main concert. Nel corso della processione è previsto l’accompagnamento musicale degli Obelisco nero, la partecipazione di Nicolò Carnesi e ospiti a sorpresa.

Novità della terza edizione del festival è il Villaggio Sopravènto, un piccolo spazio lungo la suggestiva via dei Ciliegi (via Garibaldi)nel centro storico di Fano, pensato per passare del tempo, mangiare e bere qualcosa inattesa dei concerti della sera. Aperto ogni sera dalle ore 18.30.

Dopo il grande successo riscontrato nelle precedenti edizioni, quest’anno torna il format Musica dal barchino, che vedrà alcuni artisti esibirsi a bordo di un brachino ormeggiato al centro della Darsena Borghese: appuntamento alle ore 19.30 con un doppio set live con Akkura | Il Diavolo & l’Acquasanta, accompagnato da servizio bar & cocktail; quest’anno particolare spazio agli artisti emergenti legati al territorio fanese.

Ad inaugurare il palco dell’Ex Chiesa di San Francesco sarà Dimartino. Opening act: Marta Del Grandi.

Apertura cancelli ore 20.00, inizio concerto ore 20.30.

Ingresso con biglietto fino a esaurimento posti. EVENTO SOLDOUT!

Alle ore 22.30, presso la Darsena Borghese, si chiuderà la serata con BUON VENTO, con la music selection di Marco Terzo, che accompagnerà le proiezioni sul muraglione della darsena curate da Animaphix, con una selezione di cortometraggi di animazione d’autore.

La seconda giornata, il 16 maggio, si aprirà alle ore 10.30 presso la Mediateca Montanari – MEMO (Piazza Pier Maria Amiani) con IL MARE DOPO DI NOI di Federica Montanari, una mostra fotografica accompagnata da visita e incontro con l’autrice: un progetto che racconta come il mare trattenga, inghiotta e poi restituisca, trasformando dopo ogni mareggiata le spiagge in un inventario di ciò che lasciamo andare, dove tra i resti l’artista riconosce forme, posture e figure – animali grotteschi e talvolta ironici – in un gioco di metamorfosi in cui il rifiuto diventa personaggio e riflesso deformante della nostra relazione con l’ambiente, facendo emergere come ciò che è stato abbandonato possa tornare protagonista. A seguire, alle ore 11.00, MARE ANIMATO: una selezione di cortometraggi d’animazione d’autore dedicati al mare, a cura di Animaphix: sarà introdotto da Rosalba Colla, direttrice del festival Animaphix, e vedrà la presenza dell’animatrice Giada Fuccelli, autrice della sigla del festival Sopravènto, che dialogheranno con il pubblico prima delle proiezioni; in concomitanza, sempre alle ore 11.00, IL MARE COME ARTIGIANO offrirà un momento dedicato a bambine e bambini con letture, musica e laboratorio.

Alle ore 18.30 al Villaggio Sopravento, music selection da parte degli artisti del festival ed uno spazio food & beverage con vinelli, birrette ed il panino Sopravento.

A seguire, alle ore 19.30 presso la Darsena Borghese, torna MUSICA DAL BARCHINO con Maredé e la Borghetti Bugaron Band, che si esibiranno a bordo del barchino ormeggiato al centro della darsena. Anche questa volta l’esibizione sarà accompagnata da servizio bar & cocktail.

La sera, l’Ex Chiesa di San Francesco farà da cornice a un appuntamento live internazionale. Alle ore 20.30 salirà sul palco il duo internazionale Tarta Relena. Opening act: Marco Giudici.

Apertura cancelli ore 20.00. Ingresso con biglietto fino ad esaurimento posti. ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI!

Alle ore 22.30, presso la Darsena Borghese, BUON VENTO chiuderà la serata con la music selection e le proiezioni a cura di Marco Terzo e Animaphix.

Il terzo e ultimo giorno di Sopravènto, il 17 maggio, comincerà con l’attesissimo solo show all’alba di Brunori Sas al Waterfront della Spiaggia Sassonia.

L’evento gratuito di Sopravènto Festival quest’anno vede la straordinaria partecipazione di Brunori Sas. Un breve concerto in solo sulla caratteristica Spiaggia Sassonia proprio quando il sole esce dall’orizzonte. Il pubblico si siederà a terra attorno all’artista, è consigliato portare uno stuoino per sedersi ed una felpa.

Inizio concerto ore 06.00. Il sole sorge alle ore 05.40.

A seguire, alle ore 07.30, sempre sulla Spiaggia Sassonia, sarà possibile fare colazione con le specialità locali a cura del ristorante Goodies, in uno spazio breakfast allestito sui sassi della spiaggia di Fano e accompagnato da music selection.

Alle ore 08.30, sempre dal water front della Spiaggia di Sassonia, prenderà il via la passeggiata Buongiorno mare, con ritrovo alle 8.15, la classica iniziativa a cura dell’associazione Il Ridosso che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi e delle storie della marineria fanese, con l’incontro dei pescatori locali e, per questa edizione, anche piacevoli sorprese musicali.

Alle ore 17.30, presso la Darsena dei Pescherecci, con La musica, il mare il pubblico vedrà un dialogo tra Colapesce, Dimartino, altri artisti del Festival e i pescatori fanesi, in un tradizionale momento di incontro e confronto lungo la darsena, tra parole, musica e testimonianze di mare.

Anche domenica, a partire dalle ore 18.30, il pubblico si potrà recare al Villaggio Sopravènto per rilassarsi e mangiare qualcosa in attesa del main concert.

La sera,l’Ex Chiesa di San Francesco farà da cornice al concerto di Alberto Ferrari (Verdena).

Opening act: Gaia Banfi.

Apertura cancelli ore 20.00, inizio concerto ore 20.30.

Ingresso con biglietto fino ad esaurimento posti. EVENTO SOLDOUT!

Il festival terminerà con la processione della barca, in partenza alla fine del concerto (attorno alle ore 22.30) dalla Ex chiesa di San Francesco: la piccola barca da pesca, simbolo del Festival, verrà spinta per le vie della città fino al Faro tornando così al suo porto, accompagnata da cori e canti, con la partecipazione di Nicolò Carnesi e altri artisti del Festival; anche in questa occasione, insieme agli Obelisco Nero.

I biglietti per il concerto con main artist TARTA RELENA sono disponibili in prevendita su LiveTicket.it.

Tutti gli altri eventi sono gratuiti.

Il Villaggio Sopravènto sarà dunque attivo nei tre giorni del 15, 16 e 17 maggio a partire dalle ore 18.30. L’iniziativa è curata da Frumento & Terra, in collaborazione con Il Casolare.