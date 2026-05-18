ALBERTO FERRARI + Gaia Banfi: le foto del concerto al Sopravènto di Fano

Foto di Illary Terenzi

Alberto Ferrari, l’iconico frontman, chitarrista e principale compositore dei Verdena e del supergruppo I Hate My Village, è tornato sul palco in veste solista e lo ha fatto al Sopravènto di Fano ieri sera 17 Maggio. Opening act: Gaia Banfi.

Questo è solo uno degli appuntamenti in cui è possibile scoprire il polistrumentista in una dimensione diversa, più intima e raccolta pensata per i fan. Il mini-tour rappresenta un’occasione rara per i fan di avvicinarsi al nucleo creativo di uno dei musicisti più influenti del panorama indie e alternative italiano. Accompagnato solo dalla sua chitarra, Ferrari propone un set che promette di essere un’esperienza essenziale, nuda e diretta tra i classici dei Verdena, rivisitazioni spogliate di brani storici e cover, una selezione di canzoni di altri artisti che hanno segnato la sua formazione artistica e la sua sensibilità poetica.

Prossimi appuntamenti per il tour di Alberto Ferrari:

19 Maggio 2026 – Roma Unplugged in Monti – Chiesa Valdese di Roma

9 agosto 2026 – Scicli (RG) Azul – Museo della Pietra (live all’alba)

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