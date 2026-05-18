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Reportage Live

ALBERTO FERRARI + Gaia Banfi: le foto del concerto al Sopravènto di Fano

Alberto Ferrari in concerto al Sopravènto di Fano, in apertura Gaia Banfi. Guarda le foto del live show.

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Alberto Ferrari in concerto al Sopravènto di Fano Maggio 2026
Alberto Ferrari in concerto al Sopravènto di Fano foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

Foto di Illary Terenzi

Alberto Ferrari, l’iconico frontman, chitarrista e principale compositore dei Verdena e del supergruppo I Hate My Village, è tornato sul palco in veste solista e lo ha fatto al Sopravènto di Fano ieri sera 17 Maggio. Opening act: Gaia Banfi.

Questo è solo uno degli appuntamenti in cui è possibile scoprire il polistrumentista in una dimensione diversa, più intima e raccolta pensata per i fan. Il mini-tour rappresenta un’occasione rara per i fan di avvicinarsi al nucleo creativo di uno dei musicisti più influenti del panorama indie e alternative italiano. Accompagnato solo dalla sua chitarra, Ferrari propone un set che promette di essere un’esperienza essenziale, nuda e diretta tra i classici dei Verdena, rivisitazioni spogliate di brani storici e cover, una selezione di canzoni di altri artisti che hanno segnato la sua formazione artistica e la sua sensibilità poetica.

Prossimi appuntamenti per il tour di Alberto Ferrari:

  • 19 Maggio 2026 – Roma Unplugged in Monti – Chiesa Valdese di Roma
  • 9 agosto 2026 – Scicli (RG) Azul – Museo della Pietra (live all’alba)

Clicca qui per vedere le foto di Alberto Ferrari a Fano o sfoglia la gallery qui sotto

Alberto Ferrari
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