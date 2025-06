Di navicelle, rivoluzioni e nessuna paura di affrontarle. Intervista ai BREX!T

Articolo di Marzia Picciano

Che suono fa una navicella che svanisce nello spazio?

Chi può dirlo, del resto sono secoli che ci scervelliamo sui rumori dell’albero caduto nella giungla disabitata. Qualcosa lo farà però perché è abbastanza ovvio, tutto fa rumore. Siccome mi sento ispirata, penso suoni un pó come Voyager, ultimo singolo uscito di BRX!T, band torinese (di Nichelino, per l’esattezza, “una bellissima città che praticamente famosa per avere il PIL più basso d’Italia” mi dicono) formata da formato da Davide Barbieri (basso, voce), Alessio Ferrara (batteria) e Gabriele Ferrara (chitarra), mosche bianche dicono loro in un’area da trapper, e direi anche anche ben guidate, avendo avuto dalla loro parte (o meglio essendo passati sotto la direzione artistica di) Alberto Bianco (già collaboratore e produttore di Levante e Niccolò Fabi, per dirne qualcuno, e cantautore di un certain regard in quello che é lo scenario cantautoriale italiano). Con loro ci vediamo e sentiamo qualche tempo fa per conoscerli meglio.

Perché, chi sono i BRX!T esattamente?

Il riferimento non é affatto casuale. Sono, potrei dire, un concetto di band che non vediamo più tanto in giro, forse; una band nata e cresciuta, maturata, andando aggiungendo e sottraendo. Una band che non ha avuto paura di cambiare, come dice Alessio di aver fatto. Se con Vivere Di Nascosto, il loro primo album del 2023 che si è meritato una menzione d’onore su diverse testate e plauso critico, un pó sembrava rincorrere quella visione rock romantico andante ben interpretata dai FASK per dirne uno (e tutto quello da cui derivano questi ultimi), quello degli ultimi anni e produzione è stato un cambiamento abbastanza radicale e ovviamente coraggioso verso quello che loro stessi identificano esplicitamente come Heavy Pop, ovvero mettendo insieme rock e quello che é stato fatto di sperimentazione in un complesso formato più melodico (e sicuramente molto digestibile), ma sempre ad altissima pressione.

Voyager, con la sua ossessività punk (in ogni caso ricca, come dovrebbe essere l’esperienza di ogni navicella che si avvia nello spazio, altro che suono dell’universo) ne é un esempio lampante, anche nel testo, dove l’idea di relazione si apre, metaforicamente, nell’idea di un viaggio ai confini del possibile, riprendendone peró (e qui sta il bello della canzone) i momenti prima della fine, che sono molto piu simili a quello che si vede fuori dell’Apollo 13 che a quello che vi succede dentro. Insomma, come guardare la scena non dalla parte del Maggiore Tom. Ansia, il singolo precedente, ne era altrettanto un assaggio.

Ma é tutto nuovo nei BREX!T, o forse no. Dicevamo, il cambiamento é connaturato nella loro produzione attuale. Se gli chiedo perché BREX!T, proprio, Davide ha la risposta.

“Ci chiamavamo fino al 2021 Fratellislip, facevamo una sorta di Brit Rock in inglese. E nel 2021 abbiamo cambiato produzione, abbiamo deciso di cambiare genere, di cambiare lingua, quindi di passare da quel Brit Rock inglese a qualsiasi cosa facciamo adesso in italiano. Avevamo già in mente un passaggio del genere, e di chiamare il nostro EP “Brexit”. E quando abbiamo deciso di cambiare nome, avevamo una enorme lista di nomi, e quindi l’unico modo per mettere tutti d’accordo era appunto scegliere Brexit. Perché quello, poi? Quell’EP, non è stato mai rilasciato… perché è stato ucciso dal Covid. Non lo abbiamo potuto mai effettivamente sfruttare al 100% come nome”.

Però poi alla fine non è uscito quello, ma è uscito qualcos’altro.

“Sì, alla fine, alla fine siamo usciti col nome Brexit, con Vivere Di Nascosto che é il nostro primo e attualmente unico album, e in cui tra l’altro ci sono alcune canzoni che dovevano essere parte di quell’EP, pesantemente riarrangiate. Ci sono canzoni che dovevano essere contenuti in quell’EP.”

Un disco, dicevamo, particolarmente in linea con il mondo indie rock di un certo tipo.

“Quel disco é figlio un pó di ascolti, appunto, dell’indie rock, soprattutto di fine ’90 – inizio 2000, praticamente della dell’indie rock italiano. Tra l’altro, lo switch che diceva Alessio, non non solo è stato appunto di lingue e tutto quanto, ma anche di ascolti, perché noi ci siamo arrivati ad un tipo di rock un pó tardi, soprattutto con soprattutto con i Verdena. È stato figlio un po di di ascolti del genere, poi di primi dischi dei FASK, qualcosina degli Zen Circus però”.

Predilizioni a parte, quello di ora é un cambio abbastanza radicale.

Sempre Gabriele continua. “Abbiamo switchato effettivamente in maniera molto heavy. Per dire, faremo una run di singoli praticamente da qui a fine anno con l’idea poi, possibilmente, di raccoglierli a inizio o metà 2026. Il fatto è che stiamo facendo un lavoro di parallelo, ovvero quello di scrivere e pubblicare, che è una cosa che non abbiamo mai fatto prima, ed è una cosa che ci permette molto di spaziare effettivamente. Per dire, a gennaio scriviamo tre singoli, e diciamo che questi sono i tre singoli che usciranno. E poi il mese dopo scriviamo un’altra canzone, e ricambiamo piano totalmente, perché essendo più esigenti praticamente teniamo una canzone piuttosto che un’altra”.

Ma c’é stato un cambiamento importante anche sulla formazione.

Come ricorda Davide, che è passato da essere “il bassista nell’angolo ad essere il bassista al centro del palco col microfono” a seguito dell’avvenuta paternità del precedente cantante.

“Noi siamo abbastanza pieni di dire che siamo una band praticamente che vive rivoluzioni cicicle,non cambi soltanto artistici ma proprio strutturali. Prima il cambio nome, poi il cambio formazione, ma questo non ci ha mai abbattuto, anzi ci ha sempre più stimolato” dice Alessio.

Sull’heavy pop parla Davide. “Heavy, perché ci piacciono le chitarroni, facciamo le schitarrate i suoni super metallari. Pop, perché poi alla fine le linee vocali sono molto pop. Prese separatamente, con un altro arrangiamento, potrebbero essere tranquillamente un pezzo pop da radio, diciamo. Vedo un pó il nostro modo di scrivere. Ci è sempre stato difficile definirci, grunge, punk, rock. Alla fine… heavy pop così, per inventare qualcosa di nuovo”.

In un approccio song by song, quindi un singolo come Ansia da dove viene?

“Da quanto tempo nasce Ansia, ragazzi? Un anno almeno, un annetto fa. Quando mi hanno sobbarcato il peso di dover essere il cantante che scrive i testi, canzoni, ho pensato di scrivere qualcosa che fosse comune a tutti e tre. E l’ansia è una cosa che viviamo tutti e tre quotidianamente, ovviamente in tre modi diversi, a volte completamente diversi. Alcune linee del testo nascono dal fatto in quel periodo proprio non non stavo bene. Facevo mille visite, non capivo che cos’era, alla fine era semplicemente ansia”.

Segue Gabriele. “Diciamo che è anche una cosa che è cambiata da quando siamo passati da quattro a tre membri della band. Il nostro metodo di scrittura è sempre: uno porta due accordi e un’idea in generale e ci lavoriamo tutti quanti in sala. Oggi no. Ansia è stato proprio uno di quei casi in cui Dave ha detto: ho questi due accordi e queste linee vocali. E ci siamo messi in sala, in una settimana circa l’abbiamo bene o male chiusa in pacchetto totale.” Un approccio più adatto alla modalità song-by-song. “È sempre un pó simile, ma non sempre. Le canzoni nascono o da un’idea o da una jam session, ma a differenza del passato la voce viene immediatamente messa sullo strumentale. Oggi base e voce nascono, nascono insieme”.

Si segue il flow, e questo ha chiaramente un impatto, una visione diversa sulla produzione.

“Per queste canzoni, per le prime che abbiamo scritto, abbiamo deciso di provare da soli prendere gli insegnamenti che Alberto (Bianco ndr) ci ha dato, e trovare un pó la nostra strada, con le nostre gambe. Nulla vieta in futuro, perché siamo rimasti non solo in ottimi rapporti lavorativi, ma anche in ottimi rapporti umani, di alzare il telefono e dire: abbiamo scritto questa canzone e vorremmo vedere quante altre strade possa prendere. Perché alla fine l’approccio di Alberto é quello: cioè scrivi una canzone e provarle tutte, finche non sai se quella versione della canzone é la versione giusta.” Anche perché abitano davvero a cinque minuti di distanza.

E dal vivo? I BREX!T stanno per ora lavorando sulle canzoni, come testimonia l’uscita di Voyager, per metterli nelle orecchie. Svolta la presenza estiva all’Underground Festival di inizio giugno, che loro stessi organizzano, per presentare Ansia, e qualche altra iniziativa fino a fine luglio, il grosso, dicono, arriverà dall’autunno. “Alla fine il senso di far musica per noi e portarla più in giro possibile proprio suonandola dal vivo”.

Torino aiuta come scena.

“Sì, c’è una scena molto variegata. Perché, anziché parlare di scena torinese, che in realtà è una cosa su cui noi anche facciamo un pó fatica a definirla ‘là scena, potremmo parlare di scene, perché c’è talmente tanta roba, tanti locali che geograficamente sono ravvicinati ma sono diametralmente uno l’opposto dell’altro a livello di genere, a livello di moda, a livello di persone, a livello di tutto quanto. Hai l’imbarazzo della scelta”. Ricordano la loro ultima serata in un Off Topic pieno zeppo, in un contesto di una giornata con almeno cinque serate in giro per la città.

Chissà che nel tentare una canzone dopo l’altra, l’heavy pop dei BREX!T non diventi una scena, una di quelle di una Torino dell’indie che si, oggi manca un sacco. Nel frattempo, possiamo tutti continuare a viaggiare nello spazio con questi ragazzi inclini alle rivoluzioni strutturali. Una canzone dopo l’altra.