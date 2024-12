I HATE MY VILLAGE: le foto e la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

Gli I Hate My Village sono tornati a travolgere i palchi d’Italia. Nelle nuove date, compresa quella del Druso a Bergamo, c’è la preziosa possibilità di ascoltare dal vivo Nevermind The Tempo, l’attesissimo ultimo album della band uscito a maggio per Locomotiv Records, e immergersi nel suo mondo unico, storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, che nei concerti trova pieno compimento ed esplode con straordinaria energia.

Nevermind The Tempo (Locomotiv Records, 2024) è una specie di manuale per sbagliare. Un disco sgrammaticato che non cerca nessuna grammatica, che non rincorre nessuna architettura musicale. Un elogio dell’errore e dell’imperfezione come risposta all’assillante ricerca di perfezione del nostro tempo.

Un album capace di creare un universo nuovo, visionario e libero, in continua evoluzione. La fusione brillante, selvatica e sfacciata di quattro artisti diversissimi ma capaci di completarsi alla perfezione, in modo naturale e istintivo, plasmando un mosaico sonoro disallineato ma meticolosamente assemblato, formato da tasselli imprecisi di intuizioni sorprendenti, combinazioni irriverenti e contaminazioni che corrodono ogni regola o equilibrio precostituito.

I HATE MY VILLAGE: la setlist di Bergamo

Tramp Italiapaura Acquaragia Water Tanks Presentiment Elvis Fame Jim Come una poliziotta Eno degrado Erbaccia Bahum I Ate My Village Mauritania Twist Fare un fuoco Broken Mic

BIS